नागपूर : एखाद्या गंभीर आजारातून बरे होण्यासाठी इच्छाशक्ती व प्रभावी उपचारासोबतच दवा आणि दुवांचीही गरज असते. कोरोनामुक्त (defeats coronavirus) झालेल्या राधाकृष्णनगर (वाठोडा) येथील अतुल महात्मे यांच्या परिवाराची अशीच काहीशी भावना आहे. परमेश्वराची कृपा व डॉक्टरांनी केलेल्या योग्य उपचारामुळेच या परिवारातील सातही जण कोरोनाविरुद्धची लढाई (fight against corona) जिंकू शकले. (seven member of same family defeats corona in 15 days in nagpur)

स्कुलबस चालविणारे अतुल यांच्या संयुक्त परिवारात एकूण नऊ सदस्य आहेत. ६ मे रोजी अतुल व त्यांची पत्नी वनिताला हलका ताप जाणवू लागला. डॉक्टरांकडे गेले असता, त्यांनी कोरोनाची चाचणी करवून घेण्याचा सल्ला दिला. आरटीपीसीआर चाचणी केली असता दोघांचाही रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे इतरांचीही चाचणी केली, ज्यात लक्षणे नसूनही ७० वर्षीय वडील प्रभाकर, भाऊ राहुल, १२ वर्षीय मुलगा सुकृत, चार वर्षांची मुलगी नेत्रा व साळा प्रशांत टोपरे हे पाच जण पॉझिटिव्ह, तर उर्वरित दोघे निगेटिव्ह आले. निगेटिव्ह सदस्य एका खोलीत आणि पॉझिटिव्ह वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये 'होम क्वारंटाईन' झाले. सुदैवाने भावाची बायको निगेटिव्ह असल्याने जेवणाचे वांधे झाले नाहीत. खासगी डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांमुळे सातही जण दोन आठवड्यांत बरे झाले.

संक्रमण काळातील अनुभव सांगताना अतुल म्हणाले, पंधरा दिवसांचा काळ आमच्यासाठी खूप कठीण व परीक्षा घेणारा होता. मोठ्यांसोबतच लहान मुलेही आजाराच्या कचाट्यात सापडल्याने आम्ही अधिकच चिंतीत होतो. कोरोनाचा सर्वांनीच धैर्याने सामना केला. पत्नी मात्र थोडीफार घाबरलेल्या स्थितीत होती. तिला चक्करसुद्धा आली होती. सुदैवाने डॉक्टरांनी धीर दिल्यानंतर तीदेखील सावरली. प्रबळ इच्छाशक्ती व डॉक्टरांच्या प्रभावी उपचारामुळेच लवकर कोरोनामुक्त होऊ शकलो. ज्येष्ठांचे आशीर्वाद आणि मित्र व नातेवाइकांच्या शुभेच्छाही कामी आल्या, असे म्हणायला हरकत नाही. या काळात डॉक्टरांचे ईश्वरी रूपही अनुभवायला मिळाले. त्याचवेळी काही कटू अनुभवसुद्धा आल्याचे अतुल यांनी सांगितले.