Nagpur News : इराण-इस्रायल युद्धाचा नागपूरकरांना फटका! बेसा येथील उपलांचीवार कुटुंबासह अनेक नागरिक अबुधाबीत अडकले; विमानसेवा रद्द झाल्याने परतीचा प्रवास थांबला

International flight cancellations war impact : इराण-इस्रायल युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा विस्कळीत झाली असून, नागपूरच्या बेसा येथील उपलांचीवार कुटुंबासह अनेक नागरिक अबुधाबी आणि बहरीनमध्ये अडकले आहेत; जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे मदतीसाठी धाव घेतली असून अडकलेल्यांची माहिती संकलित केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : इराण आणि इस्रायल, अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीला बसला असून, अनेक देशांतील विमानसेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. परिणामी विविध देशांत जाणाऱ्या व तेथून परतणाऱ्या अनेक प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे नागपूरमधील बेसा येथील एका कुटुंबातील चार जण अबुधाबीत अडकल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली आहे.

