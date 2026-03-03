Nagpur News : इराण-इस्रायल युद्धाचा नागपूरकरांना फटका! बेसा येथील उपलांचीवार कुटुंबासह अनेक नागरिक अबुधाबीत अडकले; विमानसेवा रद्द झाल्याने परतीचा प्रवास थांबला

नागपूर : इराण आणि इस्रायल, अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीला बसला असून, अनेक देशांतील विमानसेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. परिणामी विविध देशांत जाणाऱ्या व तेथून परतणाऱ्या अनेक प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे नागपूरमधील बेसा येथील एका कुटुंबातील चार जण अबुधाबीत अडकल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली आहे..नागपूरच्या बेसा परिसरातील नितीन उपलांचीवार, त्यांची पत्नी व दोन मुले असे चौघे जण काही दिवसांपूर्वी पर्यटनासाठी अबुधाबी येथे गेले होते. त्यांचे मंगळवारी (ता. ३) भारतात परतण्याचे नियोजन होते. मात्र युद्धामुळे विमानसेवा रद्द झाल्याने त्यांना तेथेच थांबावे लागले. त्यांच्या नातेवाइकांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून ही माहिती दिली..Satara Politics : नारीशक्तीला कमी समजू नका: दमयंतीराजे भोसले; दाेन्ही आघाडीतील एकत्रित प्रचाराबाबत काय म्हणाल्या?.याशिवाय, कामठी रोड परिसरातील बत्रा कुटुंबही बहरीन येथे अडकले आहे. डॉ. मुकेश बत्रा, त्यांची पत्नी डॉ. परिधी आणि दोन मुले गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास असून, सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्यांच्या प्रवासावरही परिणाम झाला आहे. याची माहिती प्रशासनाकडून राज्य शासनाला देण्यात आली. नागपुरातून ‘उमरा’साठी सौदी अरेबिया येथे गेलेले १००-१५० जण अडकल्याची शंका अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी व्यक्त केली आहे. .परदेशात अडकलेल्यांची माहिती देण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून परदेशात अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित करून ती राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. तसेच, अडचणीत असलेल्या नागरिकांनी पुढे येऊन संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असून, आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.