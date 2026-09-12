Nagpur Medical Hospital : मेडिकलमध्ये मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता! रुग्णसेवेचा भार केवळ १ हजार २०७ परिचारिकांवर

नागपूर - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. विविध सुपरस्पेशालिटी सेवा सुरू झाल्याने रुग्णसंख्या वाढत असताना रुग्णसेवेचा भार केवळ १ हजार २०२७ परिचारिकांवर असून ११६ पदे रिक्त आहे, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र ॲड. ईशा ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली..विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या स्थितीची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायालयीन मित्रांच्या पाहणीदरम्यान मेडिकलमध्ये परिचरांसह गट-क आणि गट-ड संवर्गातील मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले. यापूर्वी कंत्राटी, तात्पुरत्या तसेच रोजंदारीच्या माध्यमातून ही पदे भरली जात होती..मात्र, आता अशा पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांनाच स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअरच्या उपलब्धतेनंतरही रुग्णांना हाताने नेण्याची वेळ येत असल्याचे नोंदीत म्हटले आहे. त्यामुळे आवश्यक मनुष्यबळासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यकृत प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी, रोबोटिक शस्त्रक्रिया आणि कॅथलॅब यांसारख्या विशेष सेवा सुरू झाल्या आहेत..मुख्य रुग्णालय, ट्रॉमा सेंटर आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील रुग्णांची संख्या वाढत असताना सध्या ११६ पदे रिक्त आहे. तसेच, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नवीन पदरचना निश्चित करण्यात आली. त्याचा परिणाम शरीरशास्त्र विभागावर झाला असून प्राध्यापकाचे एक, सहयोगी प्राध्यापकांची दोन आणि सहायक प्राध्यापकांची तीन अशी एकूण पाच पदे कमी झाल्याचे ॲड. ठाकरे यांनी मांडले..सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमांवरही परिणामगॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजीचा डीएम अभ्यासक्रम सध्या सुरू आहे. आगामी शैक्षणिक सत्रापासून नेफ्रोलॉजी, कार्डिओ-थोरॅसिक अँड व्हॅस्क्युलर सर्जरी (सीव्हीटीएस) आणि एंडोक्रायनॉलॉजी या विषयांतील डीएम, एम.सीएच. अभ्यासक्रम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या विभागांसाठीची प्राध्यापकांची पदे अनुक्रमे मायक्रोबायोलॉजी, पीएसएम, न्यूरोसर्जरी आणि ऑर्थोपेडिक्स विभागांकडे वळविण्यात आल्याचे न्यायालयीन मित्रांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक सत्रात हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.