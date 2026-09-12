नागपूर

Nagpur Medical Hospital : मेडिकलमध्ये मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता! रुग्णसेवेचा भार केवळ १ हजार २०७ परिचारिकांवर

नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. विविध सुपरस्पेशालिटी सेवा सुरू झाल्याने रुग्णसंख्या वाढत असताना रुग्णसेवेचा भार केवळ १ हजार २०२७ परिचारिकांवर असून ११६ पदे रिक्त आहे, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र ॲड. ईशा ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

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