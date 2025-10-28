नागपूर

Electric Shock: सिव्हर टॅंक रिकामे करताना हेल्परचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

Nagpur News: सिव्हर टँक रिकामे करीत असताना विजेचा धक्का लागून हेल्परचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी वाठोडा पोलिसांनी चालकासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल कला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : सिव्हर टँक रिकामे करीत असताना विजेचा धक्का लागून हेल्परचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी वाठोडा पोलिसांनी चालकासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल कला आहे.

