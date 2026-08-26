Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळा ईडीकडे सोपवावा; शिक्षक परिषदेची मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी

नागपूर : शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि नियमबाह्य गैरकृत्यांची चौकशी करणाऱ्या विशेष चौकशी पथकाच्या (एसआयटी) कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करत शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) सोपवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे माजी आमदार नागोराव गाणार आणि पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि विशेष चौकशी पथकाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे..शिक्षण विभागातील अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य तसेच विनाअनुदानित पदांवरील बदली आदी प्रकरणांची चौकशी विशेष पथकाकडून करण्यात येत आहे. सन २०२३ ते २०२५ या कालावधीत अशा प्रकरणांची संख्या २ लाख ८५ हजार ८८५ असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी २ हजार ७९६ प्रकरणांची माहिती उपलब्ध झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे..विशेष चौकशी पथकाच्या चौकशीला अपेक्षित गती नसल्याचा आरोपही परिषदेकडून करण्यात आला आहे. अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, काही प्रकरणांमध्ये स्थगितीचे आदेश असल्याने चौकशीच्या कार्यावर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच संबंधित प्रकरणांमध्ये मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे..श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावीबोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात अटक झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्याचा उल्लेख करत, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज असल्याचे परिषदने म्हटले आहे. सन २०१२ पासून शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या भ्रष्टाचार व नियमबाह्य गैरकृत्यांची सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.