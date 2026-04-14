Nagpur News: शांतिवनात साकारले बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील ‘बुद्धिस्ट सेमेनरी'; ‘स्मृती संग्रहालय’ बाबासाहेबांच्या जीवनकार्याचे साक्षीदार

नागपूर: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नागपुरातील ऐतिहासिक धम्मदीक्षा सोहळ्याचे साक्षीदार असलेले गोडबोले यांनी बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील 'बुद्धिस्ट सेमेनरी' उभारण्याचा ध्यास घेतला आणि तो प्रत्यक्षात साकारला. .बाबासाहेबांच्या विचारांची मशाल पुढे नेणारे खरे धम्मसेनानी म्हणून गोडबोले यांची ओळख निर्माण झाली. त्यांच्या कार्याची दखल घेत नानकचंद रत्तू यांनीही त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. १९९२ साली रत्तू यांनी बाबासाहेबांनी वापरलेल्या अमूल्य वस्तू गोडबोले यांच्या स्वाधीन केल्या. या वस्तूंचे जतन गोडबोले यांनी जिव्हाळ्याने आणि जबाबदारीने केले..बुद्ध धम्मातून प्रेरणा आणि बळ मिळवून गोडबोले यांनी शांतिवन परिसरात विविध उपक्रम उभारले. यात 'बुद्धिस्ट सेमिनरी', 'बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र ', 'शांतिविहार', 'मुद्रणालय' यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी उभारलेले 'स्मृती संग्रहालय' हे बाबासाहेबांच्या जीवनकार्याचे जिवंत साक्षीदार ठरले आहे.शांतिवनातील ही उभारणी केवळ वास्तू नसून ती धम्म, समता आणि मानवतेच्या मूल्यांची जपणूक करणारी प्रेरणास्थळे आहेत..बोधिसत्व ज्ञानसूर्याला दीपोत्सवातून अभिवादनचिचोली येथील शांतीवन बुद्ध विहार परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त एक आगळावेगळा आणि प्रेरणादायी कार्यक्रम झाला. या विशेष सोहळ्यात बोधिसत्व ज्ञानसूर्याला अनोख्या पद्धतीने अभिवादन करण्यात आले. धम्म काय फाउंडेशन, थायलंड आणि इंडियन बुद्धिस्ट कौन्सिल, शांतीवन चिंचोली प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात थायलंडसह विविध राज्यांतील तब्बल १३५ भिक्खू सहभागी झाले होते. .इंडियन बुद्धिस्ट कौन्सिलचे प्रमुख संजय पाटील आणि प्रमुख अनुयायी चंद्रशेखर गणवीर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय भंते लाउंग पोर धम्माजिओ यांच्या ८२ व्या जन्मदिनानिमित्त आणि आंबेडकर जयंतीच्या औचित्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.थायलंडचे प्रमुख भंते कीर्ती पोंग आणि भंते सुमंगल म्हणाले, डॉ. आंबेडकरांमुळेच बुद्ध धम्माचा पुनर्जागरण होऊन तो देश-विदेशात पोहोचला. बुद्धांच्या शिकवणुकीतून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय यांची स्थापना होऊन समाज अधिक समृद्ध होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.