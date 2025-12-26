Shegaon News: 'नाताळच्या सुट्ट्यांमुळे शेगावात गर्दी'; दोन जानेवारीपर्यंत राहणार भक्तांची अशीच रेलचेल, श्रींचे मंदिर रात्रभर राहणार खुले!

शेगांव : नाताळच्या सुट्यांमुळे संतनगरी शेगाव मध्ये हजारो भाविक भक्तांची मोठी गर्दी झालेली आहे. श्रींच्या मंदिरात समाधीचे मनोभावे दर्शन घेऊन भाविक धन्य होत आहेत. दरवर्षी नाताळ मध्ये सलग सुट्ट्यांमुळे शेगाव येथे राज्यभरातून असंख्य भाविक दर्शनास येत असतात.यंदाही मुंबई ,पुणे ,नागपूर सह राज्यभरातील विविध ठिकाणचे भाविक श्रींच्या दर्शनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येत आहेत..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.भाविकांच्या गर्दीमुळे मंदिर परिसर व शहरात यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नाताळच्या सुट्ट्या संपेपर्यंत नवीन वर्षाची सुरवात होते त्यामुळे ३१ डिसेंबरचे सायंकाळपासून १ व २ जानेवारी रोजी नवीन वर्षा आगमन निमित्ताने स्वागत करण्यासाठी दिवस-रात्र मोठ्या प्रमाणावर भाविक भक्तांची श्रींचे दर्शनासाठी येथे मांदियाळी राहणार आहे.भक्तांच्या गर्दीने शहरातील मंदिराकडे जाणारे सर्व रस्ते फुलून गेले आहेत. श्रींच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक भक्तांना श्रींच्या दर्शनासाठी किमान दोन तास दर्शन बारी मध्ये राहून श्रींच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेत आहेत.तर श्रीमुख दर्शनासाठी ३० मिनिटे वेळ लागत आहे. पुणे मुंबई कडील शाळा, कॉलेज यांना नाताळची आठ दिवस सुट्टी राहत असल्याने या दिवसात तब्बल एक ते दीड लाखाच्या वर भाविक श्रींचे दर्शन घेणार असल्याचा अनुमान लावला जात आहे..सुट्यांमध्ये शेगांवला येणाऱ्या भक्तांचा ओघ लक्षात घेता श्री गजानन महाराज संस्थानच्यावतीने भाविकांच्या दर्शनाची आणि महाप्रसाद तसेच निवासाची चोख व्यवस्था केली आहे. त्याच बरोबर भक्तांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेतली जात आहे.दररोज हजारो भाविक रेल्वे बस तसेच खासगी वाहनांनी संतनगरी शेगावात दाखल होत असून. त्यानंतर मंदिराचे आनंद सागर आध्यात्मिक केंद्र यासह शहरातील इतर धार्मिक स्थळी तसेच जवळच असलेल्या नागझरी येथील श्री.संत गोमाजी महाराज संस्थान मध्ये सुद्धा भाविक दर्शनासाठी जाताना दिसून येत आहेत. श्री संस्थानचे वाहन पार्किंग मध्ये निःशुल्क भाविकांची वाहने शिस्तबद्ध रांगेने उभी करण्यात येत आहेत. तर मंदिर परिसरात असलेल्या खासगी पार्किंग सुद्धा हाऊस फूल होत आहे..श्रींचे मंदिर रात्रभर राहणार खुलेश्री संत गजानन महाराजांचे मंदिर नववर्षानिमित्त होणाऱ्या भक्तांच्या गर्दीमुळे व भक्तांची गैर सोय टाळण्यासाठी ३१ डिसेंबर व १ जानेवारी रोजी दिवसाप्रमाणे रात्रभर दर्शनास खुले राहणार आहे. त्यामुळे रात्री येणाऱ्या भाविकांना पहाटे श्रींचे दर्शन, महाप्रसाद घेऊन नविन वर्षाची सुरुवात करणार आहेत..संस्थेतर्फे सर्व साेयीसुविधाशेगाव या तीर्थक्षेत्र स्थळी आल्यावर भक्तांना आपल्या माहेरी आल्याचा अनुभव पदोपदी येते. श्रींच्या समाधी व श्रीमुख दर्शनबारी, महाप्रसाद, पारायण व्यवस्था केली आहे. तसेच भक्तांच्या सोयीसाठी संस्थानच्या भक्त निवासामध्ये नियमानुसार व्यवस्था नित्याप्रमाणे सुरू आहे.संपूर्ण मंदिर परिसरात स्वच्छता ही भक्तांना श्रींच्या प्रति आपली आस्था प्रसन्न मनाने एकरूप करणारी आहे.भक्तांना कोणताही त्रास होवू नये यास्तव श्रींचे सेवेकरी आपली सेवा देण्यास तत्पर आहेत. श्रींच्या भाविक भक्तांसाठी सर्वतोपरी सोयीसुविधा श्री संस्थानच्या वतीने पुरविल्या जात आहेत..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....श्रींच्या पालखीची मंदिर परिक्रमागुरुवार व दशमीच्या दिवशी श्रींच्या पालखीची मंदिर परिक्रमा निघत असते. दि.३० डिसेंबर २०२५ रोजी दशमी असल्याने श्रींच्या पालखीची मंदिर परिक्रमा निघेल तर दि.३१ डिसेंबर बुधवार रोजी पुत्रदा भागवत एकादशी आहे. दि.१ जानेवारी २०२६ रोजी गुरुवार आल्याने वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी श्रींच्या पालखीची मंदिर परिक्रमा निघणार असल्याने श्रींच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना श्रींच्या पालखीचे दर्शन मिळणार आहे. एकादशी व गुरुवार या दोन दिवशी राज्यातील हजारो भाविक शेगांवची वारी करत असतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.