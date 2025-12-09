नागपूर

CM Devendra Fadnavis: शिवसेनेचे आमदार घेऊन काय करायचे? मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदित्य ठाकरे यांना प्रत्युत्तर

Shiv Sena: आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेचे २२ आमदार भाजपाच्या वाटेवर असल्याचा दावा करत घडवलेल्या राजकीय खळबळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. शिवसेना आमचा मित्रपक्ष असून आमदार घेण्याची गरजच नाही, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेचे २२ आमदार भाजपाच्या वाटेवर असल्याचा खळबळजनक दावा केला. त्यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना जोरदार उलटवार करत महायुतीतील शिवसेनेचे आमदार घेऊन काय करायचे, असे स्पष्टच सांगितले.

