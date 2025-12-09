CM Devendra Fadnavis: शिवसेनेचे आमदार घेऊन काय करायचे? मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदित्य ठाकरे यांना प्रत्युत्तर

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेचे २२ आमदार भाजपाच्या वाटेवर असल्याचा खळबळजनक दावा केला. त्यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना जोरदार उलटवार करत महायुतीतील शिवसेनेचे आमदार घेऊन काय करायचे, असे स्पष्टच सांगितले..आदित्य ठाकरेंच्या या सनसनाटी आरोपावर फडणवीस यांनी उत्तर देत चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, ‘‘उद्या कोणीही म्हणू शकेल की आदित्य ठाकरेंचे २० आमदार आहेत तेही भाजपच्या गळाला लागले आहेत..आम्हाला शिवसेनेचे आमदार आमच्याकडे घेऊन काय करायचे आहे? ते आमचेच आहेत. शिवसेना आमचा मित्रपक्ष आहे आणि ती खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे आमच्या मित्रपक्षाचे आमदार घेऊन आम्हाला काय करायचे..आम्ही अशा प्रकारचे राजकारण करत नाही. उलट शिवसेना मजबूत झाली पाहिजे यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. भविष्यात शिवसेना, भाजप आणि आमची महायुती अजून मजबूत होताना आपल्याला पाहायला मिळेल,’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले..Aditya Thackeray: ‘ते’ २२ आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर नाचतात; आदित्य ठाकरे यांचा सत्ताधारी पक्षात फुटीचा दावा.‘वंदे मातरम्’वर कधीही बंदी घालण्यात आली नाही. ‘वंदे मातरम्’वर जे काही आघात झाले त्यासाठी काँग्रेस जबाबदार आहे. काँग्रेसनेच प्रस्ताव आणून ‘वंदे मातरम्’चे तुकडे केले आणि निम्मेच ‘वंदे मातरम्’ गायले जाईल, असे सांगितले. त्याच काँग्रेसच्या गळ्यात गळे टाकून आदित्य ठाकरे दररोज फिरतात. त्यांनी भाजपला नाही तर काँग्रेसला प्रश्न विचारला पाहिजे. भाजपच्या काळात ‘वंदे मातरम्’चा फक्त सन्मानच केला गेला.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.