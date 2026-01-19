नागपूर

धक्कादायक! आदिवासीबहुल तालुक्यात मुलींचा जन्मदर घसरला; ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ प्रभावहीन की प्रशासनाची अनास्था?

सकाळ वृत्तसेवा
-पंजाबराव ठाकरे

संग्रामपूर (जि. बुलडाणा) : आदिवासीबहुल सातपुडा परिसरातील संग्रामपूर तालुक्यात मुलींच्या जन्मदरात घट झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. यामुळे ‘मुलगी नकोशी’ तर होत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’सह विविध योजना राबविल्या जात असताना प्रत्यक्षात या अभियानाचा अपेक्षित परिणाम ग्रामीण व दुर्गम भागात दिसून येत नसल्याचे वास्तव उघड झाले.

