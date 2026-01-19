धक्कादायक! आदिवासीबहुल तालुक्यात मुलींचा जन्मदर घसरला; ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ प्रभावहीन की प्रशासनाची अनास्था?

-पंजाबराव ठाकरेसंग्रामपूर (जि. बुलडाणा) : आदिवासीबहुल सातपुडा परिसरातील संग्रामपूर तालुक्यात मुलींच्या जन्मदरात घट झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. यामुळे ‘मुलगी नकोशी’ तर होत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’सह विविध योजना राबविल्या जात असताना प्रत्यक्षात या अभियानाचा अपेक्षित परिणाम ग्रामीण व दुर्गम भागात दिसून येत नसल्याचे वास्तव उघड झाले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...संग्रामपूर तालुक्यात १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात १ हजार ४८९ नवजात बालकांचा जन्म झाला. यात ७७१ मुले तर केवळ ७१८ मुली जन्माला आल्या. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी असल्याने शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे स्पष्ट होते. आदिवासीबहुल व दुर्गम तालुका असल्याने जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही स्थानिकांकडून केला जातो. .केंद्राच्या ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियानाला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना संग्रामपूरसारख्या ग्रामीण व आदिवासी भागात जनजागृती आणि कठोर अंमलबजावणीचा अभाव जाणवतो. ‘सुकन्या’, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ यांसारख्या योजना कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे चित्र आहे. परिणामी ‘मुलापेक्षा मुलगी बरी’ हा संदेश समाजात रुजलेला दिसत नाही..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.वर्षभरात २१ बालकांचा मृत्यूसंग्रामपूर तालुक्यात १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात २१ बालकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये ० ते ७ दिवसांची ८ बालके, ७ ते २८ दिवसांचे ४ बालक, २८ दिवस ते १ वर्ष ६ बालक तर १ ते ५ वयोगटातील ३ बालकांचा मृत्यू झाला. शासनस्तरावर गरोदर, स्तनदा मातेसाठी मातृवंदना योजना, मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मानव विकास मिशन कार्यक्रमासह विविध योजना राबविण्यात येतात. याअंतर्गत गरोदर माता स्तनदा मातेसह बालकांची तज्ज्ञांकडून मोफत तपासणी करून औषधोपचार करण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. तरी ग्रामीण भागात बालमृत्यू चिंतेचा विषय आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.