नागपूर

धक्कादायक घटना! अमरावतीत हॉटेलमध्ये पर्यटक युवतीवर अत्याचार; परप्रांतीय युवती महाराष्ट्रात फिरण्यासाठी आली अन् काय घडलं..

Amravati Hotel crime Against outstation woman: अमरावतीत पर्यटक युवतीवर अत्याचार; संशयित साहिल लस्करला अटक
Safety Concerns Rise After Assault on Tourist Woman in Amravati

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : महाराष्ट्र भ्रमणासाठी नातेवाइकासोबत अमरावतीत आलेल्या एका परप्रांतीय पर्यटक २४ वर्षीय युवतीवर एका संशयिताने गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध केल्यावर बळजबरीने अत्याचार केला.आयुक्तालयातील बडनेरा ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. बडनेरा पोलिसांनी संशयित साहिल लस्कर (वय २०) या युवकाविरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

