नागपूर

Nagpur Crime: ‘झुंड’फेम प्रियांशूचा खून; अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत केले होते काम

Nagpur News: झोपडपट्टी फुटबॉल खेळाडू प्रियांशू छेत्रीचा जुने वादातून मध्यरात्री निर्घृण खून झाला. प्रा. विजय बारसे यांनी त्याला सुधारण्याचा प्रयत्न केला तरी दुर्दैवाने प्रियांशू मुख्य प्रवाहात येऊ शकला नाही.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : झोपडपट्टी फुटबॉलचे (स्लम सॉकर) प्रणेते प्रा. विजय बारसे यांनी वाम मार्गाला लागलेल्या शहरातील अनेक तरुणांना फुटबॉलच्या माध्यमातून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला.

