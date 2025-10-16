नागपूर

Smart Electricity Meter: मोबाईल स्मार्ट झाले, मग वीज मीटर स्मार्ट का नको? उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला प्रश्‍न

Nagpur News: नागपूरमध्ये स्मार्ट वीज मीटर प्रीपेड प्रणालीसह जबरदस्तीने बसवण्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल; न्यायालयाने या मुद्द्यावर मौखिक सुनावणी केली. सुनावणी दिवाळीनंतर होणार असून ग्राहक अधिकार आणि केंद्र-राज्य धोरण यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
नागपूर : वीज मीटर ‘स्मार्ट’च्या नावाखाली प्रीपेड करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारल्याने याचा राज्यभर विरोध केला जात आहे. यवतमाळ येथील विदर्भ विद्युत ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी याच प्रश्‍नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

