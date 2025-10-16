नागपूर : वीज मीटर ‘स्मार्ट’च्या नावाखाली प्रीपेड करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारल्याने याचा राज्यभर विरोध केला जात आहे. यवतमाळ येथील विदर्भ विद्युत ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी याच प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे..यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान तुम्हाला मोबाईल स्मार्ट हवे, मग स्मार्ट वीज मीटरला विरोध का, असा प्रश्न (मौखिक) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला..या याचिकेत गोरेवाडा येथील रहिवासी राजाबल इलमे यांनी मध्यस्थी अर्जही दाखल केला आहे. ही जनहित याचिका आणि इलमे यांच्या या अर्जावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष संयुक्त सुनावणी झाली..याचिकेनुसार, जुने मीटर सुस्थितीत असताना या मीटरची सक्ती केली जाते आहे. हा निर्णय केंद्र शासनातर्फे घेण्यात आला आहे. त्यातच प्रीपेडचीही सक्ती केली जात असून हे अवैध आहे. यावर गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने उत्तर सादर केले होते. जुने मीटर काढून त्या जागी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत असून तुर्तास प्रीपेड सुविधेचा यामध्ये समावेश करण्यात आला नसल्याचे भूमिका ऊर्जा मंत्रालयाने न्यायालयात मांडली होती..Nagpur Cough Syrup: कफ सिरपचा कहर! आणखी एका चिमुकलीचा मृत्यू; बळींची संख्या १८ वर.परंतु, भविष्यामध्ये ग्राहकाला हवे असल्यास ती सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच महावितरणनेसुद्धा उत्तर सादर केले होते. या दोघांचे उत्तर हे एकसारखेच असल्याचा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला. तसेच ही बळजबरी असल्याचेही नमूद केले. यावर न्यायालयाने (मौखिक) हा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळी अवकाशानंतर निश्चित केली. अर्जदारातर्फे ॲड. सुदीप बदाना यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.