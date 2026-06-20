Nagpur: ग्रामीणनंतर शहरातही स्मार्ट मीटरची ‘एन्ट्री’; ग्राहकांच्या मोबाईलवर मेसेज; संघटनांची आक्रमक भूमिका

नागपूर: महावितरणने ग्रामीणनंतर आता शहरात स्मार्ट मीटर बदलविण्याचा मोर्चा वळविला आहे. नागरिकांच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवून ४८ तासानंतर स्मार्ट मीटर बदलविण्याची पूर्वसूचना दिली जात आहे. ग्राहकांची परवानगी न घेता महावितरणने नागपूर ग्रामीणमध्ये दोष नसलेलेही सरसरकट जुने मीटर बदलवून त्या जागी स्मार्ट मीटर लावले. .याला घरगुती वीज ग्राहकांसह विविध संघटनांनीही आक्षेप घेत विरोध दर्शविला. मात्र, तरी सुद्धा कुणालाही न जुमानता शासकीय कामात अडथळ्याचा मुद्दा उपस्थित करून महावितरणने ग्रामीणमध्ये आपली कारवाई सुरूच ठेवली. आधी शासकीय कार्यालय, नंतर नागपूर ग्रामीण आणि आता शहरात स्मार्ट मीटरची एन्ट्री करण्याच्या प्रयत्नात महावितरण आहे..India Tour of England : भारतीय संघातून मोठी अपडेट्स; हार्दिक पांड्याची इंग्लंड दौऱ्यातून माघार, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली याचं काय? .पाच लाखांवर बसविले स्मार्ट मीटरमहावितरणने फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर शहर मंडळात ३ लाख १ हजार ३१३, नागपूर ग्रामीण मंडळात १ लाख ५२ हजार ५७१, तर वर्धा मंडळात १ लाख ८ हजार ३०२ असे एकूण ५ लाख ६२ हजार १८६ ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. नागपूर परिमंडळांतर्गत येत असलेल्या या भागातील स्मार्ट मीटरचा हा आकडा आता यापेक्षा आणखी जास्त आहे. नागपूर शहरात ९ लाख ४५ हजार ६२३, ग्रामीणमध्ये ३ लाख ४४ हजार २२५ मीटरची संख्या आहेत. आता ही सर्व बदलल्या जाण्याची शक्यता आहे. याला विविध संघटनांनी विरोध केला आहे..ग्राहकांच्या मेसेजमध्ये काय?महावितरणकडून वीज ग्राहकांना पाठविण्यात येत असललेल्या मेसेजमध्ये असे नमूद आहे की, ‘भारत सरकारने १७.०८.२०२१ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, जर तुमचे मीटर ‘स्मार्ट मीटर’ नसेल, तर हा संदेश मिळाल्यापासून ४८ तासानंतर महावितरण किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींद्वारे तुमचे सध्याचे मीटर बदलून त्याऐवजी ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यात येणार आहे. कृपया नोंद घ्यावी की, हा संदेश तुमचे सध्याचे मीटर बदलण्याबाबतची पूर्वसूचना आहे.’.Solapur: तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची धास्ती, भेसळयुक्त दूधाचा टँकर कालव्यात ओतला; उग्र वासाने नागरिक त्रस्त.महावितरण म्हणते, ते पोस्टपेड मीटरबदलविण्यात येत असलेले नवीन मीटर हे प्रीपेड नसून ते पोस्टपेड स्मार्ट मीटर असल्याची माहिती महावितरणने दिली. नवीन मीटर बदलविणाऱ्या कंपनीला महावितरण सहकार्य करीत आहे. मीटर बदलविण्यासाठी कंपन्यांना मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आल्याची माहिती आहे.."६७ हजार कोटी रुपये केंद्र व राज्य सरकार मिळून स्मार्ट मीटरकरिता अनुदान दिले आहे. राज्यातील अडीच कोटी ग्राहकांपैकी ८० टक्के ग्राहकांचे वीज मीटर चांगल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे उर्वरित २० टक्के ग्राहकांसाठी ६७ हजार कोटी खर्च करण्याची गरज काय?"- प्रशांत दर्यापूरकर,विदर्भ अध्यक्ष- महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना."ज्यांच्याकडे स्मार्ट मीटर बसविले त्यांना अमाप वीज बिल आले आहेत. हे मीटर ग्राहक हिताचे नाही. महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा या मागे डाव आहे."-सचिव, स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.