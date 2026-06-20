नागपूर

Nagpur: ग्रामीणनंतर शहरातही स्मार्ट मीटरची ‘एन्ट्री’; ग्राहकांच्या मोबाईलवर मेसेज; संघटनांची आक्रमक भूमिका

Smart Meter Rollout Expands to Nagpur City: महावितरणने नागपूर शहरात स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली असून ग्राहकांना ४८ तासांची पूर्वसूचना दिली जात आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: महावितरणने ग्रामीणनंतर आता शहरात स्मार्ट मीटर बदलविण्याचा मोर्चा वळविला आहे. नागरिकांच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवून ४८ तासानंतर स्मार्ट मीटर बदलविण्याची पूर्वसूचना दिली जात आहे. ग्राहकांची परवानगी न घेता महावितरणने नागपूर ग्रामीणमध्ये दोष नसलेलेही सरसरकट जुने मीटर बदलवून त्या जागी स्मार्ट मीटर लावले.

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