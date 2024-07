Nagpur Crime : कुरीअरच्या पार्सलमधून गांजाची तस्करी; प्रतापनगरात २२ किलो गांजासह दोघांना अटक

Smuggling ganja through courier parcels 2 arrested with 22 kg ganja in Pratap Nagar nagpur Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने सापळा रचून प्रतापनगरात साडेचार लाखाचा गांजा जप्त करीत, दोन तस्करांना अटक केली. ही कारवाई शुक्रवारी (ता.१२) सांयकाळी सात आणि रात्र साडे आठ वाजताच्या सुमारास केली. करण दीपक पोथीवाल (वय ३१, रा. मानेवाडा रोड) आणि त्याचा साथीदार शाहरूख खान करीम खान (वय २९, रा. बंगालीपंजा) अशी अटक करण्यात आलेल्या तस्करांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रतापनगर परिसरात कुरीअर कंपनीच्या वाहनातून गांजी तस्करी होत असल्याची माहिती पथकाला मिळाली. पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) निमित गोयल आणि साहाय्यक आयुक्त अभिजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक ललिता तोडासे यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज घुरडे, सहाय्यक फौजदार सिद्धार्थ पाटील, हवालदार मनोज नेवारे, शैलेश डोबाले, विवेक अडाऊ, पवन गजभिये, अंमलदार सुभाष गजभिये, राहुल पाटील, अनुप यादव यांच्या पथकाने सापळा रचून प्रतापनगरातील जयताळा मार्गावर कुरीअर नेणाऱ्या कारला (एम.एच १२ डी.वाय ४८०५) थांबवून त्याची तपासणी केली. कारचालक हे कुरीअरच्या पार्सलमधून गांजाची तस्करी करताना आढळून आले. त्यांच्याकडून ४ लाख ५४ हजार २०० रुपयांचा २२ किलो ७१० ग्रॅम हिरवा गांजा जप्त केला. चौकशीत अजिक्य नागदेवने (वय ३२) याच्या मदतीने गांजा आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करीत असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी कार जप्त करू आरोपींना मुद्देमालासह पुढील कारवाईसाठी प्रतापनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. लकडगंजमध्ये एमडी जप्त लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गरोबा मैदान परिसरात गुन्हे शाखेचे पथकाने गस्तीवर असताना, हासीम राशीद शेख (वय २२, रा. गरोबा मैदान, माटे चौक, लकडगंज) युवक संशयास्पद स्थितीत आढळला. त्याला ताब्यात घेऊन अंगझडती घेतली असता, गुन्हे शाखेच्या पथकाला त्याच्याकडे ५ ग्रॅम ८३० मिलीग्रॅम पावडर जप्त करण्यात आले. तो गोलू बोरकर (रा. नंदनवन) यांच्या मदतीने त्याची खरेदी विक्री करीत असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्याच्याकडून मोबाइल आणि रोख १ हजार १२० असा एकूण ७९ हजार ४२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पोलिस गोलूचा शोध घेत असून हासीमला लकडगंड पोलिसांच्या स्वाधीन केले.