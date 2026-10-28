नागपूर

Drought Crisis: सोयाबीननंतर तूरही धोक्यात!; परतीच्या पावसाने फिरविली पाठ; पेरणी थांबली, विहिरींनी गाठला तळ

Tur Crop at Risk, Narkhed Drought Crisis : नरखेड तालुक्यातील अंबाडा परिसरात अत्यल्प पाऊस, घटलेली भूजल पातळी आणि जमिनीतील ओलावा संपल्याने तुरीचे पीक धोक्यात आले आहे. चण्याची पेरणी थांबली असून विहिरींची पाणीपातळीही खालावली आहे.
Farmers in Ambada village face crop stress as low rainfall and falling groundwater levels threaten the rabi season.

Farmers in Ambada village face crop stress as low rainfall and falling groundwater levels threaten the rabi season.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबाडा : यंदा अत्यल्प पाऊस, खालावलेली भूजल पातळी आणि ऑक्टोबर संपत आला तरी थंडीचा अभाव, अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा फटका आता रब्बी हंगामालाही बसत आहे. सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर तुरीचे पीकही धोक्यात आले असून जमिनीत ओलावा नसल्याने चण्याची पेरणी पूर्णतः थांबली आहे. नरखेड तालुक्यातील अंबाडा परिसरातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
Drought
Drought crisis
Nagpur agricultural news
Marathi News Esakal
www.esakal.com