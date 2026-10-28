Drought Crisis: सोयाबीननंतर तूरही धोक्यात!; परतीच्या पावसाने फिरविली पाठ; पेरणी थांबली, विहिरींनी गाठला तळ

अंबाडा : यंदा अत्यल्प पाऊस, खालावलेली भूजल पातळी आणि ऑक्टोबर संपत आला तरी थंडीचा अभाव, अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा फटका आता रब्बी हंगामालाही बसत आहे. सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर तुरीचे पीकही धोक्यात आले असून जमिनीत ओलावा नसल्याने चण्याची पेरणी पूर्णतः थांबली आहे. नरखेड तालुक्यातील अंबाडा परिसरातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत..मागील वर्षापर्यंत माझ्या विहिरीला कधीही बुड दिसले नाही. यंदा मात्र आताच दोन-तीन तास उपसा सुरू आहे. पुढील पीक घेणे शक्य नाही.- विनोद ढोले, शेतकरी, अंबाडाभविष्यात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण तालुक्यात नियोजन सुरू आहे.- अक्षय भगत,गटविकास अधिकारी, नरखेडपुढील पिकाची यंदा अपेक्षा न ठेवता, असलेले पीक टिकविणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी नियोजन करावे.- कार्तिक कोळी, तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड.सोयाबीनमध्ये आंतरपीक म्हणून तुरीची लागवड केली जाते. मात्र, अत्यल्प पावसामुळे तुरीची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. परतीच्या पावसाने पाठ फिरविल्याने जमिनीतील ओलावा संपत आहे. अल्प पावसामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.