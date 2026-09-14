Nagpur sports bike crash :स्पोर्ट्स बाईकचा वेग बेतला जीवावर, अल्पवयीनासह २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

नागपूर, तरुणाईच्या आकर्षणाचा विषय असलेल्या स्पोर्ट्स बाईकचा बेभान वेग दोन जिवांवर बेतला. सदर उड्डाणपुलावरून यशोधरानगरकडे जाताना कडबी चौकाजवळ दुचाकी अनियंत्रित होऊन सुरक्षा भिंतीवर आदळली. या भीषण अपघातात अल्पवयीन मुलासह तरुणाचा मृत्यू झाला. समीर मोहम्मद शाकीर शेख (वय २२) आणि ऐफाज मोहम्मद जाहीद अन्सारी (वय १५, दोन्ही रा. शिवाजीनगर, यशोधरानगर) अशी मृतांची नावे आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री एक चक्कर मारून येतो असे सांगून समीर त्याच्या जावयाची एमएच ४० - बीएम ३१९८ क्रमांकाची स्पोर्ट्स बाईक घेऊन निघाला. त्याने ऐफाजलाही सोबत घेतले. दोघेही बाईकवरून सदर परिसरात आले. उड्डाणपुलावरून एलआयसी चौकाकडून यशोधरानगरच्या दिशेने जात असताना, कडबी चौकापासून जवळच असलेल्या गुरुद्वाराजवळ समीरचा दुचाकीवरील ताबा सुटला. भरधाव दुचाकी सुरक्षा भिंतीवर आदळली..अपघात इतका गंभीर होता की, दोघेही दुचाकीसह २५ फुटांपर्यंत फरफटत गेले. यात त्यांना गंभीर दुखापत झाली. माहिती मिळताच गस्तीवर असलेल्या बीट मार्शलने घटनास्थळी धाव घेतली. दोघांच्या मोबाइलवरून कुटुंबीयांना माहिती देत त्यांना तातडीने मेयो रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. सदर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.