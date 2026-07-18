Cyber Fraud : सायबर फसवणुकीसाठी ‘म्युल अकाउंट’चे राज्यव्यापी जाळे; नागपूरसह जिल्ह्यात पाच गुन्हे दाखल

नागपूर - देशभरात वाढत्या सायबर आर्थिक फसवणुकीमागील ‘म्युल अकाउंट’ (बनावट अथवा इतरांच्या नावाने वापरली जाणारी बँक खाती) या साखळीचा मोठा पर्दाफाश झाला असून, महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अशा खातेदारांवर कारवाईला वेग आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल (एनसीआरपी) आणि समन्वय पोर्टलवरील ‘मनी ट्रेल’ तपासातून फसवणुकीची रक्कम स्वतःच्या खात्यात स्वीकारून ती पुढे अन्य खात्यांमध्ये वर्ग (लेयरिंग) करणाऱ्या खातेदारांचा माग काढण्यात आला आहे..नागपूर शहरासह ग्रामीण भागातील पारशिवनी, सावनेर, कन्हान तसेच राणाप्रतापनगर आणि बजाजनगर पोलिस ठाण्यांत अशा खातेदारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे शहरातील सहा पोलिस ठाण्यांमध्ये सध्या ‘म्युल अकाऊंटची तपासणी केल्या जात असून चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.पोलिसांच्या माहितीनुसार, गुंतवणुकीवर जादा परतावा, पार्ट-टाईम नोकरी, डिजिटल अटक, शेअर ट्रेडिंग, ऑनलाइन कर्ज, केवायसी अपडेट यांसारख्या आमिषांद्वारे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. त्यानंतर ही रक्कम विविध बँक खात्यांत जमा करून तिचे ‘लेयरिंग’ केले जाते. यासाठी वापरण्यात येणारी खाती ‘म्युल अकाउंट’ म्हणून ओळखली जातात. राणाप्रतापनगर पोलिसांनी रमण मधुकर सवाईतुल (रा. संदेश अपार्टमेंट, श्री साईनाथ नगर, त्रिमूर्ती नगर, नागपूर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..तपासात त्याने टेलिकॉमनगर येथील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या खात्याचा वापर सायबर फसवणुकीतील रक्कम स्वीकारण्यासाठी केल्याचे निष्पन्न झाले. या खात्यात दिल्ली, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि पंजाबमधील सात सायबर फसवणूक प्रकरणांतील ७७,१९६ रुपये जमा झाल्याचे आढळले. या सात प्रकरणांतील फसवणुकीची एकूण रक्कम ३० लाख २ हजार ९८० रुपये असल्याची माहिती तपासातून समोर आली..बजाजनगर पोलिसांनी राजेश रमेश गवळी (वय ३७, रा. मिसाळ ले-आऊट, बडा इंदोरा, नागपूर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्याने स्वतःचे बँक खाते सायबर चोरट्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप आहे. या खात्यात कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, ओडिशा, जम्मू-काश्मीर, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल येथून २६ हजार रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. तसेच, राजेश गवळी हा एका कुख्यात गुंडाच्या टोळीतील सदस्य असल्याची माहितीही पोलिस तपासात समोर आली आहे.सायबर तपास यंत्रणांनी राज्यभरातील अशा संशयित खात्यांची छाननी सुरू केली असून, फसवणुकीची रक्कम स्वीकारणारे आणि पुढे वळविणारे खातेदार, खाते पुरवणारे एजंट तसेच सायबर टोळ्यांमधील आर्थिक साखळी उघड करण्यासाठी तपास तीव्र करण्यात आला आहे..देशभरातील फसवणूकीचा पैसा जमातपासादरम्यान शहरातील दोन आणि ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील तीन अशा पाच संबंधित खात्यांमध्ये दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, गुजरात, तामिळनाडू, ओडिशा, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सायबर फसवणूक प्रकरणांमधील लाखो रुपयांचा प्रवाह आढळून आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील ‘म्युल अकाऊंट’मध्ये संपूर्ण देशातून पैसा जमा होत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी गेल्यावर्षी आदित्य अविनाश ताकसांडे (वय २२), अंश राकेश टेंभेकर (वय २२) या आरोपींकडून किमान ५० म्युल अकाऊंटचा वापर झाल्याचे सायबर पोलिसांच्या तपासात उघड झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.