नागपूर

Chandrashekhar Bawankule : महापालिकेच्या रिंगणात असलेल्यांचे समर्थन घेऊ

राज्यात अनेक महापालिकांत भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. मात्र याचा युतीवर काही परिणाम होणार नाही.
Chandrashekhar Bawankule

Chandrashekhar Bawankule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - ‘महापालिकेच्या निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी मिळू शकली नाही त्यांची नाराजी, राग स्‍वाभाविक आहे. प्रत्येक इच्छुकाला तिकीट देणे शक्य नाही. आता झाले गेले विसरून जे रिंगणात आहेत त्यांचे समर्थन मागण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मतदानाच्या दिवसापर्यंत आम्ही त्यांची समजूत काढू,’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना शनिवारी सांगितले.

Nagpur
chandrashekhar bawankule
Nagpur Municipal Election

