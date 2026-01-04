Chandrashekhar Bawankule : महापालिकेच्या रिंगणात असलेल्यांचे समर्थन घेऊ

नागपूर - ‘महापालिकेच्या निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी मिळू शकली नाही त्यांची नाराजी, राग स्वाभाविक आहे. प्रत्येक इच्छुकाला तिकीट देणे शक्य नाही. आता झाले गेले विसरून जे रिंगणात आहेत त्यांचे समर्थन मागण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मतदानाच्या दिवसापर्यंत आम्ही त्यांची समजूत काढू,’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना शनिवारी सांगितले..चंद्रपूरमध्ये भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी उमेदवारांची यादी परस्पर बदलवली. भाजपने त्यांचे जिल्हाध्यक्षपद काढून घेतले आहे. भाजपने ज्यांना उमेदवारी दिली ते शंभर टक्के निवडून येतील. मी स्वतः त्यांच्या प्रचाराला जाणार आहे. सर्वांचीच समजूत काढली जाईल. भाजपचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणायचे असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले..राज्यात अनेक महापालिकांत भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. मात्र याचा युतीवर काही परिणाम होणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री पवार आणि शिंदेंनी ठरवल्यानुसार आम्ही एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करण्याचे टाळणार आहोत. मनभेद व मतभेद होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. मित्रपक्षांविरुद्ध जरी लढलो तरी महायुतीत कुठलेही मतभेद होणार नाही, याची काळजी घ्यायची आहे..‘विकासामुळेच बिनविरोध’काही नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यात सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. मात्र सर्वाधिक महायुतीचेच नगरसेवक कसे काय आले, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे. याचे उत्तर सोपे आहे. महायुती विकासाचे राजकारण करते. ज्यांनी अर्ज मागे घेतले त्यांनी स्थानिक विकासाच्या मुद्यावरून माघार घेतली आहे. हा चांगला पायंडा असल्याचे बावनकुळेंनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.