नागपूर

Success Story: “नागपूरच्या सुपुत्राची लष्करात धमाकेदार निवड; विमानचलन विभागात लेफ्टनंट”

Indian Army Lieutenant: नागपूरच्या सुपुत्र ऋत्विक विजय देवधर याची भारतीय लष्करामधील विमानचलन विभागात लेफ्टनंट म्हणून निवड झाली आहे.गुणवत्तेच्या आधारे आणि कठोर प्रशिक्षणामुळे त्याला अधिकारी म्हणून सेवा बजावण्याची संधी मिळाली असून, देशसेवेची प्रेरणा आणि कुटुंबातील सैनिकी परंपरेचा वारसा त्याच्या निर्णयामागे आहे.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : ऋत्विक विजय देवधर याची भारतीय लष्करामधील सैन्य विमानचलन विभागात लेफ्टनंट म्हणून निवड झाली आहे. नागपूरच्या सुपुत्राची लष्करात अधिकारी म्हणून निवड झाल्याने कुटुंबासह शहरासाठी ही गौरवास्पद बाब आहे.

Loading content, please wait...
indian army
motivational story
military recruitment
Success story

Related Stories

No stories found.