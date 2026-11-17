INDIAN WOMEN OFFICE WEAR STARTUP BUSINESS: रोज ऑफिसला जाताना कपड्यांची निवड करताना स्टाइल आणि कम्फर्ट यांचा मेळ साधणे अनेक महिलांसाठी कठीण ठरते. बाजारात आवडीनुसार कपडे न मिळाल्याने नागपूरच्या आंचल भट्टड हिने यावर स्वतःच उपाय शोधला आणि महिलांसाठी खास वर्कवेअर कपड्यांचा 'अँड यू' (And You) हा फॅशन ब्रँड सुरू केला. विशेष म्हणजे, अवघ्या साडेपाच महिन्यांत तिच्या छोट्याशा स्टार्टअप १४ लाख रुपयांच्या विक्रीचा टप्पा गाठला आणि ५५० हून अधिक ग्राहकांचा विश्वास मिळवला..आर्किटेक्चरच्या क्षेत्रातून फॅशनविश्वात प्रवेशआंचल भट्टडने आर्किटेक्चरचं शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिने याच क्षेत्रात नोकरी केली. पुढे ती टाटा प्रोजेक्ट्समध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करू लागली. मात्र, नोकरी करताना तिला स्वतःच्या आवडीच्या गोष्टी करण्यासाठी फारसा वेळ मिळत नव्हता. तिला फॅशन आणि कपड्यांचे डिझाइन करण्याची आवड होती. ऑफिससाठी छान दिसणारे आणि दिवसभर आरामदायी वाटतील असे कपडे शोधताना तिलाच बऱ्याच अनेक अडचणी येत होत्या. यातूनच तिने महिलांसाठी असे कपडे तयार करण्याचा आणि आपल्या आवडीला व्यवसायात बदलण्याचा निर्णय घेतला..स्वतःच्या बचतीतून व्यवसायाची सुरुवातस्वतःचा ब्रँड सुरू करण्यासाठी आंचलने सुरुवातीला स्वतःच्या बचतीतून कपड्यांचे काही सँपल तयार केले. चांगल्या दर्जाचे आणि डिझाइनला योग्य असे कापड शोधण्यासाठी ती बंगळुरूलाही गेली. त्यानंतर कपड्यांचे उत्पादन नागपुरातच करण्याचा निर्णय तिने घेतला. कपड्यांचे डिझाइन, कापडाची निवड आणि त्यांचा लूक याकडे आंचल स्वतः लक्ष देते, तर कपडे तयार करण्याचे काम स्थानिक टीम करते. अशा प्रकारे अवघ्या २.३५ लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीतून तिने स्वतःचा फॅशन ब्रँड उभा केला..इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून मिळवले ग्राहकडिसेंबर २०२५ मध्ये आंचलने 'अँड यू' या ब्रँडची सुरुवात केली. सुरुवातीला वेबसाइट तयार करण्याऐवजी तिने इन्स्टाग्रामवरूनच व्यवसाय सुरू केला. ग्राहकांना कपड्यांचे डिझाइन आणि फिटिंग कसे आहे, हे समजावे यासाठी ती स्वतः कपडे घालून व्हिडिओ तयार करत असे. या व्हिडिओंच्या माध्यमातून ती आपल्या ब्रँडमधील कपड्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवत होती. सुरुवातीला इन्स्टाग्रामवरील मेसेजद्वारेच ग्राहकांच्या ऑर्डर घेतल्या जात होत्या. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये तिने स्वतःची वेबसाइट सुरू केली. विशेष म्हणजे, जाहिरातींवर पैसे खर्च करण्याऐवजी स्वतः व्हिडिओ आणि कंटेंट तयार करून ब्रँडची ओळख निर्माण करण्यावर तिने भर दिला..कॉटन आणि लिननच्या कपड्यांना प्राधान्यमहिलांच्या ऑफिसवेअरमध्ये शर्ट, स्टायलिश जॅकेट्स आणि इतर फॉर्मल कपड्यांचा समावेश आहे. कपड्यांचे डिझाइन करताना केवळ त्यांचा लूकच नव्हे, तर दिवसभर वापरताना मिळणारा आरामही लक्षात घेतला जातो. भारतीय हवामानाचा विचार करून कॉटन आणि लिननसारख्या कापडांची निवड केली जाते. त्यामुळे ऑफिसमध्ये प्रोफेशनल लूक राखतानाच आरामदायी कपड्यांचा पर्याय महिलांना उपलब्ध होतो..साडेपाच महिन्यांत ५५० हून अधिक ग्राहकमे २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, 'अँड यू' ब्रँडने अवघ्या साडेपाच महिन्यांत जवळपास १४ लाख रुपयांची विक्री केली. या काळात देशभरातील ५५० हून अधिक ग्राहकांनी तिच्या ब्रँडमधील कपडे खरेदी केले. नागपुरातून व्यवसाय सुरू करून स्थानिक पातळीवर कपड्यांचे उत्पादन करत तिने ऑनलाइन माध्यमातून देशभरात आपली ओळख निर्माण केली. स्वतःला जाणवलेली एक छोटीशी अडचण तिने व्यवसायाची संधी म्हणून पाहिली आणि त्यातूनच स्वतःचा फॅशन ब्रँड उभा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.