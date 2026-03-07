नागपूर

Success Story: गृहमंत्रालयातील नोकरी अन् यूपीएससीचे वेड; प्रांजली मेश्रामने सोडविले वेळेचे गणित

Daily Study Routine and Time Management Strategies: दिल्लीतील गृहमंत्रालयात कार्यरत प्रांजली मेश्रामने नोकरी सांभाळत UPSC तयारीसाठी वेळेचे गणित सोडवले; मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी प्रेरणा.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : सकाळ ते सायंकाळ या वेळेत सरकारी फायलींचा प्रवास आणि दिवस आटोपता सुरू होतो तो स्वप्नांचा प्रवास... ही कहाणी आहे उपराजधानीत जन्मलेली आणि दिल्लीत गृहमंत्रालयात कार्यरत असलेल्या प्रांजली मेश्राम यांची.

Loading content, please wait...
UPSC
delhi
motivational story
UPSC Result
Success story

Related Stories

No stories found.