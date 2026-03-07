Success Story: गृहमंत्रालयातील नोकरी अन् यूपीएससीचे वेड; प्रांजली मेश्रामने सोडविले वेळेचे गणित

नागपूर : सकाळ ते सायंकाळ या वेळेत सरकारी फायलींचा प्रवास आणि दिवस आटोपता सुरू होतो तो स्वप्नांचा प्रवास... ही कहाणी आहे उपराजधानीत जन्मलेली आणि दिल्लीत गृहमंत्रालयात कार्यरत असलेल्या प्रांजली मेश्राम यांची..अनेकांसाठी सरकारी नोकरी मिळवणे हेच अंतिम ध्येय असते, पण प्रांजलीसाठी ही केवळ एक पायरी आहे. त्यांचे खरे लक्ष्य आहे ‘यूपीएससी’ उत्तीर्ण होऊन सनदी अधिकारी होण्याचे, ज्याचे बीज तिने शाळेत असतानाच पेरले होते..Sairaj Patil UPSC Success : इंग्रजीचं टेन्शन विसरा! कराडच्या पठ्ठ्यानं मराठीतून शिकून यूपीएससीत मारली बाजी; 545 वी रँक मिळवत झाला IPS.नागपूरच्या गल्लीबोळात खेळताना आणि शाळेत अभ्यास करतानाच प्रांजलीने ठरवले होते की, तिला प्रशासकीय सेवेत जायचे आहे. आज ती देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या गृहमंत्रालयात नोकरी करत आहे..नोकरीची बंधन आणि कामाचा प्रचंड ताण. अशा परिस्थितीत अभ्यासासाठी वेळ काढणे म्हणजे तारेवरची कसरतच. मात्र, प्रांजलीने यावर उपाय शोधला. दिवसाचे २४ तास सर्वांकडे सारखेच असले, तरी ती दररोज न चुकता ३ ते ४ तास अभ्यासासाठी राखून ठेवते. मग दिवसभराचा थकवा असो वा कामाचा ताण, या वेळेत ती फक्त आपल्या स्वप्नांशी संवाद साधते..घरापासून दूर, दिल्लीसारख्या धावपळीच्या शहरात स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवतानाच, ती आपल्या ध्येयाकडे शांतपणे पण ठामपणे पावले टाकत आहे. नोकरी करत असतानाही अभ्यासातील हे सातत्य तिला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते..UPSC Success Story : पित्याचे छत्र हरपले, आईचे कष्ट पाहावले नाही; दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास, पहिल्यात प्रयत्नात युपीएससी उत्तीर्ण.प्रांजलीचा हा प्रवास केवळ तिचा एकटीचा नाही, तर नोकरी सांभाळून मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या प्रत्येक मध्यमवर्गीय तरुणाचा आहे. ‘वेळ नाही’ ही सबब देणाऱ्यांसाठी प्रांजली मेश्राम हे एक उत्तम उधारण बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.