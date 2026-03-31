Nagpur News: कामगाराचा पाण्याच्या टाकीत आढळला मृतदेह; कामगाराची पार्श्वभूमी व रहिवास

टाकळघाट: एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीच्या आवारात कामगाराचा मृतदेह पाण्याच्या खोल टाकीत आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. दिनेश देवाजी सनेश्वर (रा. ब्राह्मणी, कळमेश्वर) असे मृताचे नाव असून ही घटना शनिवारी (ता.२८) सकाळी उघडकीस आली. अपघात की घातपात याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनेश देवाजी सनेश्वर हा मागील चार ते पाच महिन्यांपासून एका कंत्राटदाराकडे हेल्पर म्हणून काम करत होता व कंपनी परिसरातील झोपडीत राहत होता. शुक्रवारी (ता.२७) रात्री सुमारे आठ वाजेपर्यंत काम आटोपून तो झोपडीत गेला होता..मात्र शनिवारी (ता.२८) सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास कंपनीच्या बी-२ परिसरातील पाण्याच्या टाकीत त्याचा मृतदेह तरंगताना आढळला..घटनेची माहिती मिळताच बुटीबोरी एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह बाहेर काढला व अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यातपोलिसांनी कंपनीतील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून घटनेच्या रात्री दिनेश देवाजी सनेश्वर याच्यासोबत कोण होते, तो पाण्याच्या टाकीजवळ कसा पोहोचला याबाबत तपास सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.