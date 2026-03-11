Nagpur News: पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला शिक्षकाकडून बेदम मारहाण; जिल्हा परिषद शाळेतील संतप्त प्रकार, प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न

पवन गवई ः सकाळ वृत्तसेवानागपूर, ता. ११ ः शाळा म्हणजे केवळ अभ्यासाचे ठिकाण नसून, मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व जडणघडणीची पहिली प्रयोगशाळा असते. त्यामुळे मुलांना समजत नसेल तर त्यांना प्रेमाने समजावून सांगण्याची अपेक्षा शिक्षकांकडून केली जाते. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात एका संतप्त शिक्षकाने केलेल्या बेदम मारहाणीत विद्यार्थिनीच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. सदर प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकारही समोर आला..इयत्ता पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला ‘मनोहर’ नामक शिक्षकाने अमानुष मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी (ता.५) कुही पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या उच्च प्राथमिक शाळेत घडला. शिक्षकाने केलेल्या मारहाणीत विद्यार्थिनीच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली असून, तिच्यावर दवाखान्यात उपचार न करता ग्रामीण भागातील आयुर्वेदाचार्याकडे उपचार करण्यात आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. झालेल्या प्रकाराची कुठेही वाच्यता न करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सदर शिक्षकाने विद्यार्थिनीच्या पालकांवर दबाव आणत प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते..स्वच्छता कंत्राटदारांना बसणार लगाम; आता नगरसेवकांच्या शिफारसीनंतरच मिळणार देयके, 'या' महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय....मुलीवर आयुर्वेदाचार्याकडून उपचारशिक्षकाने केलेल्या मारहाणीत जखमी झालेल्या मुलीवर दवाखान्यात उपचार न करता शेजारील गावातील आयुर्वेदाचार्याकडून हाताला लेप लावून थातूरमातूर उपचार केल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. यासाठी मारहाण करणाऱ्या शिक्षकाने पीडित विद्यार्थिनीच्या पालकांना १५०० रुपये दिल्याचे सांगितले जाते..महिला व बालविकास विभागाकडून चौकशीसदर प्रकरणाची माहिती महिला व बालविकास विभागाला देण्यात आल्यानंतर त्यांनी गावात धाव घेत जखमी मुलीची चौकशी केली. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मिसरे यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांच्या नेतृत्वात अनिकेत भिवगडे व मीनाक्षी धजडे यांनी मुलीला विश्वासात घेऊन तिच्याकडून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. दबावामुळे विद्यार्थिनीला समुपदेशनाची गरज असल्याची माहिती त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. तसेच त्याबाबत बालकल्याण समिती नागपूर समक्ष पीडित मुलगी, तिचे आई किंवा वडील यांना हजर करण्याबाबत वेलतूर पोलिसांना पत्रसुद्धा देण्यात आले. त्यानुसार आज पोलिस जखमी विद्यार्थिनीला हजर करणार असल्याची माहिती आहे..चुकीचा अहवाल देण्याचा प्रयत्नजिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थिनीला मारहाण करणाऱ्या शिक्षकाला वाचविण्यासाठी सदर प्रकाराची चौकशी करणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अहवाल लिहिल्याचे देखील बोलले जाते. त्यामुळे चुकीचा अहवाल सादर करणाऱ्यांची देखील चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी होत आहे..नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग ८ पदरी असणार का? शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाची महत्त्वाची माहिती देत एकनाथ शिंदेंनी उत्तरच सांगितलं!.शासनाच्या आदेशाला केराची टोपलीमहाराष्ट्र शासनाच्या आणि शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या कलम १७ नुसार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शारीरिक मारहाण करणे, मानसिक त्रास देणे, अपमान करणे किंवा कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक/मानसिक छळ करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि निषिद्ध आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शाळांमधील काही शिक्षकांकडून शासनाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.