आतापर्यंत २५ शिक्षकांचा कोरोनाने मृत्यू, रुग्णालयात आरक्षित बेड देण्याची मागणी

By

नागपूर : कोरोनाच्या (coronavirus) वाढत्या संसर्गातही शिक्षक (teachers) विविध पातळीवर धडाडीने काम करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात कोरोनाची लागण झाली आहे. यामुळे जवळपास आतापर्यंत २५ पेक्षा अधिक शिक्षकांचा मृत्यू (teacher death) झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाची लागण झालेल्या शिक्षकांना रुग्णालयात आरक्षित बेडची (reserve bed) सोय करण्याची मागणी आता शिक्षक संघटनांकडून (teacher organization) होताना दिसून येत आहे. (teacher organization demand to give reserved bed for corona infected teacher in hospital)

हेही वाचा: विद्यापीठाकडून गरजू विद्यार्थ्यांना मदत, अर्जासाठी नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांची गरज?

गेल्या वर्षी कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संसर्ग वाढल्याने देशात टाळेबंदी करण्यात आली. यामुळे शिक्षकांची ड्यूटी जिल्ह्याच्या सीमेपासून तर धान्य वाटप केंद्र आणि कोरोनाच्या विलगीकरण केंद्रात लावण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबरला पुन्हा संसर्ग वाढल्याने शिक्षकांना कामास लावण्यात आले. आता गेल्या दोन महिन्यापासून कोरोनाची दुसरी लाट आलेली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांना चाचणी केंद्र, सर्व्हेक्षणासह लसीकरण आणि कोविड सेंटरवर तैनात करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरात कोरोनामुळे २५ पेक्षा अधिक शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय शेकडो शिक्षकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांची प्रकृती गंभीर आहे, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात बेड मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे उपचाराअभावी अनेक शिक्षकांच्या प्रकृती गंभीर झाल्यात.

हेही वाचा: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका बालकांना? 'या' वयोगटातील मुलांसाठी धोक्याची घंटा

प्रत्येकवेळी सरकारच्या योजना राबविणे आणि त्या योजनांचा प्रचार प्रसाराचे अशैक्षणिक काम शिक्षकांवर ढकलण्यात येते. मात्र, त्यांना उपचारासाठी साधा बेड उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता याविरोधात शिक्षकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून शिक्षकांसाठी रुग्णालयात बेड आरक्षित करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

शिक्षकांची भूमिका -

गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येतात. त्यातूनच कोरोनाकाळात त्यांच्यावर विविध जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या. त्या जबाबदाऱ्या अतिशय चोखपणे सांभाळण्याचे काम ते करीत आहेत. रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ते विविध चाचणी केंद्र, लसीकरण केंद्रावर काम करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे त्यांनाही फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून योजनांचा लाभ आणि सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.