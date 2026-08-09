Maharashtra Teacher Promotion: शिक्षक पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; ‘टीईटी’ची अट कायम; ३१ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश

नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण आणि सेवाप्रवेश नियमानुसार आवश्यक अनुभव असलेल्या शिक्षकांचाच पदोन्नतीसाठी विचार होणार आहे. ही प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. पदोन्नती प्रक्रियेत राज्यभर एकसूत्रता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. .त्यानुसार विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षक या पदांवरील पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेसोबत टीईटी, सीटीईटी तसेच सेवाप्रवेश नियमातील इतर पात्रता तपासली जाणार आहे. यापूर्वी शिक्षण संचालकांनी १४ मे रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे १ सप्टेंबर २०२५ रोजीची पात्रता आणि त्यावेळच्या ज्येष्ठता यादीच्या आधारे पदोन्नती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १० जुलै रोजी हे परिपत्रक रद्द केल्याने पदोन्नती प्रक्रिया ठप्प झाली होती. आता शासनाने न्यायालयीन निर्णयाची दखल घेत नव्याने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.पुढील वर्षापासून ‘टाइमलाइन’ निश्चित २०२७ पासून पदोन्नती प्रक्रियेसाठी निश्चित वेळापत्रक लागू होणार आहे. १ जानेवारीला सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून ३१ जानेवारीपर्यंत ती अंतिम करावी लागणार आहे. १५ ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन पात्रता तपासली जाईल. ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश देण्याचे निर्देश आहेत. पदोन्नती आदेश मिळाल्यानंतर शिक्षकांना तत्काळ कार्यमुक्त केले जाणार नाही. संबंधित शिक्षकांना २ मे रोजी पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्याचे नियोजन आहे..अंमलबजावणीची जबाबदारी सीईओंवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी ही कार्यपद्धती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तिची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.चालू वर्षातील पदोन्नतीसाठी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पदोन्नती समितीची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. समितीच्या बैठकीच्या दिवशी शिक्षकाचा सेवा कालावधी, टीईटी-सीटीईटीसह अन्य अर्हता तपासून पात्र उमेदवारांची शिफारस केली जाणार आहे. त्यानंतर पदोन्नती आदेश काढण्यात येतील. आदेश जारी झाल्यानंतरच पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली असे मानले जाणार आहे. १० जुलैपूर्वी झालेल्या पदोन्नतीला संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच ज्या ठिकाणी पदोन्नतीचे आदेश आधीच काढण्यात आले आहेत, तिथे प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.