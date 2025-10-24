AI Greeting Cards: तंत्रज्ञानाच्या युगात भावनाही झाल्या डिजिटल; शब्दांऐवजी डिजिटल पत्राद्वारे भावना व्यक्त

नागपूर : डिजिटल युगाने समाजात अनेक सकारात्मक बदल घडवले आहे. असे असले तरी त्याचे काही दुष्परिणामही आता दिसू लागले आहेत. थेट संवादाची जागा आता एआयद्वारे तयार केलेल्या डिजिटल कार्डनी (पत्रांनी) घेतली आहे..अनेकांना हा संवाद रुचत असून तंत्रज्ञानाच्या युगात भावनाही डिजीटल झाल्याचे चित्र समाजात पाहायला मिळत आहे. सोशल मिडियाच्या वाढत्या वापरामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी झाला. लोक एकमेकांसोबत बोलण्याऐवजी मोबाईल पाहण्यात व्यस्त असतात. परिणामी, अधिकतर लोकांच्या लिखाणाच्या शैलीवर परिणाम दिसून येत आहे..सध्या अनेक जण एआय चॅटबॉट तसेच इंटरनेटवचा वापर करून डिजिटल कार्ड तयार करत आहे. यावर स्वतःचा फोटो व नाव लावणे सहज शक्य असल्याने याचा वापरही वाढला आहे. काहीजण तर थेट एआयला ‘सणाच्या शुभेच्छा तयार करा’ असे सांगतात आणि लगेच एआय त्यांच्यासाठी मेसेज तयार करून देतो. हे प्रचलन सातत्याने वाढत आहे.सण उत्सवाचा आणंद संवादातून द्विगुणित होते. सणांसह इतर माहिती मिळत असल्याने ज्ञानात भर पडत होती. मात्र, सोशल मिडियाच्या आभासी जगात संवादाला सीमा आखल्या गेल्या आहे..आभासी संवादात आत्मीयता हरपली डिजिटल युगात शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक रेडिमेड डिजिटल कार्ड्स आणि तयार मेसेज उपलब्ध आहेत. यात आत्मीयतेचा भास असतो मात्र प्रत्यक्ष भेटून संवाद साधल्यास पुढल्या व्यक्तीच्या बोलण्यात ती आत्मीयता दिसून येत नाही. सोशल मिडियातून संवाद घडले मात्र यात आत्मीयता हरपली असा अनुभव अनेकांना आला आहे..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .त्यामुळे संवादालाही मर्यादा आल्या आहे. नातेवाईक, कार्यालयातील सहकारी किंवा शेजारी यांना शुभेच्छा देण्यासाठी डिजिटल कार्डचा वापर करणे ही आज सर्व वयोगटांतील नागरिकांमध्ये दिसणारी नवीन प्रवृत्ती बनली आहे. तंत्रज्ञानाने संवाद सोपा केला असला, तरी त्यातली आत्मीयता कमी होत आहे. त्यामुळे आजच्या काळात प्रत्यक्ष भेट देऊन शुभेच्छा देण्याची जुनी परंपरा जपण्याची गरज दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.