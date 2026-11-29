तेल्हारा, : आगामी धार्मिक सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रतिबंधात्मक मोहिमेत तेल्हारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चार सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीला अकोला आणि लगतच्या बुलढाणा जिल्ह्यातून तब्बल एका वर्षासाठी तडीपार करण्यात आले आहे..जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाईची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. यापूर्वी परिसरातील पाच गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर सलग दुसऱ्याच दिवशी तेल्हारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आणखी चार सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीवर तडीपारीचा बडगा उगारण्यात आला. तडीपार करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये टोळीचा सूत्रधार तौसिफ खाँ जैनेउल्ला खाँ (वय ३२), आसिफ खाँ जैनेउल्ला खाँ (वय २९), अनीस खाँ फकरतुल्ला खाँ (वय ५२) आणि शौएब एनुल्ला खाँ (वय ३२, सर्व रा. खेळमुकुंद, ता. तेल्हारा, जि. अकोला) यांचा समावेश आहे..२०२६ मध्ये ४२ गुन्हेगार जिल्ह्याबाहेरपोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या नेतृत्वाखाली २०२६ या वर्षात आतापर्यंत तडीपारीच्या १४ प्रकरणांमध्ये तब्बल ४२ सराईत गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. या आकडेवारीवरून जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा वेग वाढविल्याचे स्पष्ट होते..तडीपारीचे उल्लंघन केल्यास कारवाई अटळतडीपारीच्या कालावधीत सक्षम परवानगीशिवाय संबंधित गुन्हेगार जिल्ह्यात परतल्यास कलम १४२ अन्वये अटकेसह दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.गंभीर गुन्ह्यांचा ठपकासंबंधित टोळीविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, घातक हत्यारांनी दुखापत पोहोचविणे, बेकायदेशीर जमाव जमविणे, दंगा, चोरी आणि धाकदपटशा दाखविणे यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. टोळीचा वाढता गुन्हेगारी आलेख आणि सार्वजनिक शांततेला निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन पोलिसांनी ही कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.