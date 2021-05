विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्न : सांगा पेपर द्यायचा कसा?

नागपूर : कोरोनामुळे (coronavirus) एका वर्षापासून महाविद्यालयांचे शिक्षण ऑनलाइन (Teaching online) पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, त्यातून बऱ्याच प्रमाणात विद्यार्थ्यांना उमगत नसल्याचे दिसून येते. याशिवाय यावर्षी प्रवेश लांबल्याने बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळताच परीक्षांना सामोरे जावे लागले. यामुळे केवळ बाजारात मिळणाऱ्या छापील नोट्सवर विद्यार्थ्यांची मदार आहे. मात्र, टाळेबंदीमुळे दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे नोट्स मिळत नसल्याने महाविद्यालय स्तरावर सुरू असलेल्या परीक्षा द्याव्या कशा (How to take the exam), असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. (Tell me how to give the paper Nagpur university news)

विद्यापीठाद्वारे ५ ते ३१ मेदरम्यान एम.ए., एमएस्सी, एम.कॉम आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत. या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश विद्यापीठाद्वारे केंद्रीय प्रवेश पद्धतीनुसार घेण्यात आल्याने जवळपास एप्रिलपर्यंत प्रवेश सुरू होते. मात्र, त्याचे सत्र जानेवारीपासून सुरू झाले. यादरम्यान जवळपास सर्वच शिक्षकांनी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. मात्र, सर्व वर्ग ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असल्याने बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या ते डोक्यावरून जात असल्याचे दिसून आले.

छापील नोट्सवर विद्यार्थी अवलंबून असतात. मात्र, महिनाभरापासून राज्यात टाळेबंदी असल्याने बूकस्टॉल्स आणि इतर दुकाने बंद आहेत. विशेष म्हणजे, महाल येथील राजविलास टॉकीज परिसरात जुन्या पुस्तकांची दुकाने आहेत. या दुकानांच्या माध्यमातून विद्यार्थी जुने नोट्स आणि पुस्तके खरेदी करतात. मात्र, तीही दुकाने बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याशिवाय वरच्या वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्यांचेही नोट्स मिळत नसल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत.