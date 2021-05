हे चूक की बरोबर? खासदारांच्या राजकीय मागणीला नागरिकांचा विरोध

हिंगणा (जि. नागपूर) : हिंगण्यातील ग्रामीण रुग्णालयाचे रूपांतर कोविड रुग्णालयात (covid hospital) करा, या राजकीय मागणीला नागरिकांनी जोरकस विरोध (Opposition from citizens) केला आहे. तालुक्यात कोविडवर भरपूर सुविधा असताना गरीब नागरिकांना या रुग्णालयातून इतर आजारांवर मिळणाऱ्या सुविधा राजकीय श्रेयासाठी बंद करणार का, असा सवालही नागरिकांनी केला आहे. (The rural hospital should not be converted into covid Hospital)

तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णांसाठी येथील धनगरपुऱ्यात ग्रामीण रुग्णालयाची उभारणी करण्यात आली. या ठिकाणी रुग्णांना अनेक सुविधा उपलब्ध होत आहेत. कोविड रुग्णालय सुरू झाल्यास रुग्णालयातील इतर सुविधा पूर्ण बंद होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेकडो रुग्णांची गैरसोय होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवसेनेच्या खासदारांनी केलेली ही मागणी अनाठायी असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

मग नागरिक कुठे जातील?

आता कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घसरण होत आहे. या रुग्णालयात कोविड रुग्णालयाची निर्मिती झाल्यास रुग्णालयातील इतर सुविधा पूर्णतः बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. या सुविधा बंद झाल्यास ग्रामीण भागातील रुग्णांना उपचारासाठी कुठे जावे, हा यक्ष प्रश्न समोर उभा ठाकणार आहे. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ग्रामीण रुग्णालयात कोविड रुग्णालय सुरू न करता पूर्ववत असलेल्या सुविधा रुग्णांना देण्यात याव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

...या आहेत सुविधा

तालुक्यातील कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी कोरोना चाचणी केंद्र व लसीकरण मोठ्या प्रमाणात

कोविड रुग्णांसाठी लता मंगेशकर रुग्णालय डिगडोह येथे २३० बेड-वानाडोंगरी येथील शालिनीताई मेघे कोविड रुग्णालयात ३५० बेड ऑक्सिजन बेड व व्हेंटिलेटरची सुविधा

वानाडोंगरी येथील बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात कोविड विलगीकरण केंद्र

(The rural hospital should not be converted into covid Hospital)