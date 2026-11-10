Tiger Attack : वाघाच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू ;आई-वडिलांसोबत धान कापणी करताना काळाचा घाला; वर्षभरातील तिसरी घटना

बामणी (जि.भंडारा) : ऐन दिवाळीच्या दिवशी शेतात धान कापणी करत असलेल्या २६ वर्षीय तरुणावर पट्टेदार वाघाने हल्ला करून त्याचा जीव घेतल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. ही घटना रविवारी (ता. ८) बामणी येथे घडली. कुणाल कैलास उईके (वय २६, रा. बामणी, ता. साकोली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. .या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून वनविभागाच्या कार्यपद्धतीविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कुणाल हा रविवारी (ता.८) आपल्या आई-वडिलांसोबत बामणी येथील स्वतःच्या एक एकर शेतात धान कापणीचे काम करीत होता. दरम्यान, शेत परिसरात दबा धरून बसलेल्या पट्टेदार वाघाने अचानक त्याच्यावर झडप घातली. वाघाने कुणालची मान जबड्यात पकडून त्याला काही अंतरापर्यंत फरफटत नेले.हा थरारक प्रकार लक्षात येताच त्याच्या आई-वडिलांनी आरडाओरड करीत घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरातील नागरिकांनाही घटनेची माहिती देण्यात आली. जखमी कुणालला तातडीने रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र वाटेतच त्याची प्राणज्योत मालवली. दिवाळीच्या दिवशीच घरातील तरुण मुलाचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने उईके कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आनंदाच्या सणावर शोककळा पसरली असून बामणी परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..भावाला शासकीय नोकरीची मागणीविशेष म्हणजे, साकोली तालुक्यातील लाखनी वनपरिक्षेत्रांतर्गत वर्षभरात वाघाच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी होण्याची ही तिसरी घटना असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी वनविभागाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, मृत कुणालच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या लहान भावाला शासकीय नोकरी देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी कुटुंबीयांची चर्चा सुरू असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.