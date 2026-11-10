नागपूर

Tiger Attack : वाघाच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू ;आई-वडिलांसोबत धान कापणी करताना काळाचा घाला; वर्षभरातील तिसरी घटना

Tiger Attack, Bhandara Farmer Death : दिवाळीच्या दिवशी बामणी येथे शेतात धान कापणी करताना २६ वर्षीय कुणाल उईके यांच्यावर पट्टेदार वाघाने हल्ला केला. या घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला असून कुटुंबीयांनी भावाला शासकीय नोकरी देण्याची मागणी केली आहे.
A 26-year-old farmer died in a tiger attack while harvesting paddy in Bamani village, Bhandara district, on Diwali.

A 26-year-old farmer died in a tiger attack while harvesting paddy in Bamani village, Bhandara district, on Diwali.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बामणी (जि.भंडारा) : ऐन दिवाळीच्या दिवशी शेतात धान कापणी करत असलेल्या २६ वर्षीय तरुणावर पट्टेदार वाघाने हल्ला करून त्याचा जीव घेतल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. ही घटना रविवारी (ता. ८) बामणी येथे घडली. कुणाल कैलास उईके (वय २६, रा. बामणी, ता. साकोली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

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