Tiger Deaths: चिंताजनक, राज्यात वाघांच्या मृत्यूचा उच्चांक ;मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये ९४ वाघ ठार

नागपूर: देशातील वन्यजीव संरक्षणासंदर्भात अत्यंत चिंताजनक आणि गंभीर आकडेवारी समोर आली आहे. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात यावर्षी ऑक्टोबर महिना संपण्यापूर्वीच प्रत्येकी ४७ वाघांचे मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्रात मागील संख्येच्या तुलनेत ही संख्या नऊने अधिक आहे. .परस्पर प्रादेशिक वाद (टेरिटोरियल फाईट), नैसर्गिक अधिवासाची व जागेची कमतरता, वाढती शिकार आणि मानवी हस्तक्षेप ही वाघांच्या मृत्यूची प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते. मागील वर्षाचा आढावा घेतल्यास, मध्यप्रदेशात वर्षभरात सर्वाधिक ५५ वाघांचे मृत्यू झाले होते, तर महाराष्ट्रात हा आकडा ३८ होता. ही वाढ पर्यावरणप्रेमी आणि वनविभागासाठी धोक्याची घंटा आहे..महाराष्ट्रात वाघांच्या मृत्यूचा आकडा वाढण्यामागे जंगलांचे तुकडीकरण आणि नैसर्गिक अधिवासाचा ऱ्हास ही प्रमुख कारणे आहेत. परिणामी मानव-वाघ संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.जंगलाबाहेरील रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांमुळेही वाघांचे भ्रमणमार्ग खंडीत होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. याशिवाय प्रादेशिक संघर्ष, आजारपण, नैसर्गिक मृत्यू आणि शिकारीचा धोका हीदेखील कारणे आहेत..नवीन प्रगणनेचे काम अंतिम टप्प्यातवाढत्या मृत्यूच्या घटना आणि बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात दर चार वर्षांनी होणारी अधिकृत व्याघ्र प्रगणना (गणना) सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. ती ऑक्टोबरच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे वनविभागाने निश्चित केले आहे. त्यानंतर आगामी २९ जुलै रोजी जागतिक व्याघ्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वाघांची नवीन अधिकृत संख्या जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. वाढत्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर या नव्या गणनेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, वन्यजीव संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे..मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढलादेशात व्याघ्र संवर्धनामुळे वाघांची संख्या निश्चितच वाढली आहे. मात्र, दुसरीकडे जंगलांचे क्षेत्र आकुंचन पावल्यामुळे आणि मानवी वस्त्यांचा विस्तार झाल्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वेगाने वाढला आहे. या संघर्षाचा फटका वन्यजीवांना बसत असून, प्राण्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.