नागपूर

Nagpur News: रब्बीच्या पाणीप्रश्नावरून शेतकरी आक्रमक; गहू पिकासाठी १५ दिवसांची एक पाळी देण्याची मागणी

Wheat Irrigation Water Demand : तोतलाडोह आणि पेचखैरी धरणांत पाणीसाठा असतानाही रब्बी हंगामातील गव्हासाठी सिंचनाचे पाणी नाकारल्याने पारशिवनी, रामटेक व मौदा तालुक्यांतील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
Farmers seek one 15-day irrigation cycle for wheat crops from the Toatladoh and Penchkhairi dams.

Farmers seek one 15-day irrigation cycle for wheat crops from the Toatladoh and Penchkhairi dams.

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सकाळ वृत्तसेवा
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कन्हान, : तोतलाडोह आणि पेचखैरी धरणांत पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही रब्बी हंगामातील गहू पिकासाठी सिंचनाचे पाणी नाकारल्याने पारशिवनी, रामटेक व मौदा तालुक्यांतील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. गहू पिकासाठी किमान १५ दिवसांची एक पाळी द्यावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी रविवारी (ता. २५) राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांना निवेदन दिले.

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