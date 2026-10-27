Nagpur News: रब्बीच्या पाणीप्रश्नावरून शेतकरी आक्रमक; गहू पिकासाठी १५ दिवसांची एक पाळी देण्याची मागणी

कन्हान, : तोतलाडोह आणि पेचखैरी धरणांत पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही रब्बी हंगामातील गहू पिकासाठी सिंचनाचे पाणी नाकारल्याने पारशिवनी, रामटेक व मौदा तालुक्यांतील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. गहू पिकासाठी किमान १५ दिवसांची एक पाळी द्यावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी रविवारी (ता. २५) राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांना निवेदन दिले..जलसंपदा विभागाच्या पेच नूतनीकरण उपविभाग क्रमांक १, मौदा कार्यालयाने २३ ऑक्टोबरला रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार नसल्याचे परिपत्रक काढले. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तोतलाडोह धरणात ३९.४८ टक्के, तर पेचखैरी धरणात ६२.३४ टक्के पाणीसाठा आहे. खरीप हंगामानंतर गव्हाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बियाणे व खतांची खरेदी केली आहे. पाणी न मिळाल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली..या प्रश्नावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली. २०१७-१८ मधील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सुचविलेल्या पर्यायी जलव्यवस्थापन योजनांची सद्यस्थितीही स्पष्ट करावी, असे निवेदनात नमूद केले. शेतकरी संघर्ष समिती, नागपूर जिल्ह्याच्या माध्यमातून ही मागणी करण्यात आली..शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमकरब्बी हंगामात पूर्वी १५ दिवसांच्या दोन पाळ्यांद्वारे सिंचनासाठी पाणी मिळत होते. यंदा किमान एक पाळी मिळाल्यास गहू उत्पादनासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तांत्रिक आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना पाणी द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.