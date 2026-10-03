नागपूर

Nagpur News : विमानासाठी गेट उघडताना काळाचा घाला! लोखंडी गेट अंगावर कोसळून सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू; दुसरा गंभीर

मिहानमधील इंडेमार एव्हिएशनच्या विमान देखभाल-दुरुस्ती प्रकल्पातील लोखंडी गेट दोन सुरक्षा रक्षकांच्या अंगावर कोसळले. त्यात एकाचा मृत्यू झाला.
death

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - मिहानमधील इंडेमार एव्हिएशनच्या विमान देखभाल-दुरुस्ती प्रकल्पातील लोखंडी गेट दोन सुरक्षा रक्षकांच्या अंगावर कोसळले. त्यात एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी आहे. शनिवारी सकाळी विमान आत घेण्यासाठी लोखंडी गेट उघडताना ही घटना घडली.

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