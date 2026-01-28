Brahmapuri Accident: ट्रॅक्टरने विद्यार्थ्यांना चिरडले; ब्रह्मपुरी येथील घटना, एकाची मृत्यूशी झुंज, शाळेत जाताना काळाचा घाला!

ब्रह्मपुरी: शहरातील नेवजाबाई हितकारिणी शाळेत ध्वजारोहणासाठी जाणाऱ्या दोन एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीला वेगाने येणाऱ्या अवैध वाळू तस्करीच्या ट्रॅक्टरने भीषण धडक दिली. या अपघातात एक विद्यार्थी मृत्यूशी झुंज देत आहे, तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. ही घटना प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी सकाळी पावणे सहा वाजताच्या सुमारास घडली. यश प्रकाश मेश्राम (वय १४), रोनक राजू नागापुरे (वय १४) अशी जखमींची नावे आहेत. यातील यश मेश्राम हा खासगी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...नेवजाबाई हितकारिणी शाळेत इयत्ता आठव्या वर्गात यश मेश्राम आणि रोनक नागपुरे शिक्षण घेत आहे. यश हा तालुक्यातील अहेरनवरगाव तर रोनक हा भालेश्वर या गावातील रहिवासी आहे. दोघेही एनसीसीचे विद्यार्थी. प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी परेड असल्याने दोघेही एमएच ३४ सीपी ६१३९ या क्रमांकाच्या दुचाकीने सकाळीच शाळेत जाण्यासाठी निघाले. .बोंडेगाव ते कुर्झा मार्गावरील राधाकृष्णनगरीजवळ ते पोहोचले असतानाच नेवजाबाई हितकारिणी महाविद्यालयाकडून येणाऱ्या एमएच ३४ सीडी ७६६८ या क्रमांकाच्या ट्रॅक्टरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की यश मेश्राम याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली.त्याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. तो ब्रह्मपुरी येथील एका खासगी रुग्णालयातील आयसीयूमध्ये मृत्यूशी झुंज देत आहे. .रोनक नागापुरे याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. या घटनेनंतर ट्रॅक्टरचालकाने पळ काढला. या ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून अवैध वाळू तस्करी करण्यात येत होती. फिर्यादी सोनू भुते यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ट्रॅक्टर चालक दुर्योधन गजानन तलमले याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.प्रशासनाची संमती की लाचखोरी?अवैध वाळू तस्करीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणाच्या दिवशीही पहाटेपासून हे मृत्यूचे दूत रस्त्यावर धावत होते. प्रशासनाच्या या 'मूक संमती' मुळेच विद्यार्थ्याचा जीव धोक्यात आला असल्याची भावना जनमानसात उमटत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.