नागपूर

Brahmapuri Accident: ट्रॅक्टरने विद्यार्थ्यांना चिरडले; ब्रह्मपुरी येथील घटना, एकाची मृत्यूशी झुंज, शाळेत जाताना काळाचा घाला!

Brahmapuri Road Accident Student critical condition: अवैध वाळू तस्करीचा कहर: विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठले ट्रॅक्टर
Brahmapuri Accident

Brahmapuri Accident

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ब्रह्मपुरी: शहरातील नेवजाबाई हितकारिणी शाळेत ध्वजारोहणासाठी जाणाऱ्या दोन एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीला वेगाने येणाऱ्या अवैध वाळू तस्करीच्या ट्रॅक्टरने भीषण धडक दिली. या अपघातात एक विद्यार्थी मृत्यूशी झुंज देत आहे, तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. ही घटना प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी सकाळी पावणे सहा वाजताच्या सुमारास घडली. यश प्रकाश मेश्राम (वय १४), रोनक राजू नागापुरे (वय १४) अशी जखमींची नावे आहेत. यातील यश मेश्राम हा खासगी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
student
accident death
tractor
Children

Related Stories

No stories found.