बापासाठी अखेरचा ठरला मुलाचा वाढदिवस, तलावात बुडून बाप अन् लेकाचा मृत्यू

नागपूर : हिंगण्यातील झिल्पी तलावावर (zilpi dam) वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेलेल्या बाप-लेकाचा गाळात फसून मृत्यू झाला. ही घटना आज १ वाजण्याच्या सुमारास घडली असून पत्नीला तलावातून बाहेर काढण्यात यश आले. अब्दुल आसिफ अब्दुल गणी शेख (३५), मृतक मुलगा अब्दुल चहबील अब्दुल आसीफ (१२), असे मृतांची नावे असून पत्नी आसमा अब्दुल आसिफ अब्दुल गणी शेख सुखरूप बचावले. (two died by drowning in zilpi dam in hingana of nagpur)

शहरातील यशोधरानगरमधील टिपू सुलतान चौकातील रहिवासी कुटुंब दुचाकीने आज सोमवारी दुपारी 'साडेअकरा वाजताच्या दरम्यान वाढदिवस साजरा करण्यासाठी हिंगणा तालुक्यातील मोहगाव झिल्पी तलावावर दुचाकीने आले. पती पत्नी व दोन मुले सोबत होती. त्यातील लहान मुलगा आसिफचा वाढदिवस होता. वाढदिवस साजरा केल्यानंतर बाप-लेक मोहगाव तलावातील पाण्यात उतरले. पाण्यातील गाळात फसल्याने ते पाण्यात बुडाले, हे चित्र पाहून पत्नीही तलावात उतरली. तलावावर उपस्थित असलेल्या काही जणांना हे दृश्य दिसले. यामुळे पत्नीला वाचविण्यात ग्रामस्थांना यश आले. ‌ मात्र, दोघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. मृत्यू पावलेल्या वडिलांचे वय ३२ असून मुलाचे वय १२ आहे. हिंगणा पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. दोन्ही मृतदेह तलावातून बाहेर काढण्यात आले असून हा ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे.