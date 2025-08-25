नागपूर

Nagpur Accident: भिवापूर आणि कामठीतील अपघातांनी जिल्हा हादरवला; दोन जण जागीच ठार, अनेक जखमी

Accident News: भिवापूरतील मरू नदी पुलावर कार कोसळून सागर मधुकर वाघमारे (२८) याचा जागीच मृत्यू झाला. कामठीतील हॉकी बिल्डिंग चौकात ट्रकने मोटारसायकलला धडक दिल्याने सागर दुर्गाप्रसाद टेंभरे (२२) आणि मावशी जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
भिवापूर/कामठी : रविवारी सकाळी जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला.

