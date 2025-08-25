Nagpur Accident: भिवापूर आणि कामठीतील अपघातांनी जिल्हा हादरवला; दोन जण जागीच ठार, अनेक जखमी

भिवापूर/कामठी : रविवारी सकाळी जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. .पहिली घटना भिवापूर तालुक्यातील मरू नदी पुलावर घडली. सकाळी साडेसातच्या सुमारास भरधाव कार पुलावरून थेट नदीत कोसळली. अपघातात कारचालक सागर मधुकर वाघमारे (२८, रा. उमरेड) याचा जागीच मृत्यू झाला. .सागर उमरेडमधील प्रसिद्ध वाघमारे रेस्टॉरंटच्या संचालकांचा भाऊ होता. तो पवनीवरून परत येत असताना ही दुर्घटना घडली. कार नदीत कोसळल्याचे कळताच ठाणेदार निर्मल यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. .Bhandaara Accident: भंडारा येथील कन्हाळगाव मार्गावर भयानक अपघात; चार जण गंभीर जखमी, एकाचा मृत्यू.स्थानिक होमगार्ड आणि युवकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. दुसरी घटना कामठीतील हॉकी बिल्डिंग चौकात सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. सागर दुर्गाप्रसाद टेंभरे (२२, हिंगणा) व त्याची मावशी जागृती हुकुमचंद ठाकरे (२०, बालाघाट) हे मोटारसायकलने नागपूरकडे येत होते. मागून आलेल्या अनियंत्रित ट्रकने जोरदार धडक दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.