UPSC Result 2025: यूपीएससीत नागपूरच्या विद्यार्थ्यांची झेप; प्रशिक्षण केंद्रातील नऊ उमेदवारांची निवड

नागपूर : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षा-२०२५ चा अंतिम निकाल जाहीर झाला. या निकालात नागपूर केंद्रात प्रशिक्षण घेतलेल्या नऊ विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत केंद्रीय सेवांमध्ये स्थान मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, या यशस्वी उमेदवारांपैकी काहींनी पुन्हा परीक्षा देत श्रेणी सुधारण्याचाही प्रयत्न केला आहे. .केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा परीक्षा-२०२५चा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. याची लेखी परीक्षा ऑगस्ट-२०२५ मध्ये घेण्यात आली होती, तर मुलाखती डिसेंबर-२०२५ ते फेब्रुवारी-२०२६ दरम्यान पार पडल्या होत्या. या दोन्ही टप्प्यांच्या आधारे आयोगाने एकूण ९५८ उमेदवारांची विविध केंद्रीय सेवांसाठी शिफारस केली आहे..UGC NET Result : यूजीसी-नेटचा निकाल जाहीर; एक लाखांहून अधिक उमेदवार पात्र.यात नागपूरच्या केंद्रातील ऋतुजा गायकवाड १०६ रँक, रजत वाळके ५१४ वी रँक, भाग्यश्री नैकाले ६४७ रँक, प्रज्वल नासरे ६७७ रँक, चेतन ठाकरे ६६२ रँक, राजश्री देशमुख ७५४ रँक, प्रांजली मेश्राम ७६७ रँक, हेमकृष्ण पिसाडे ८४९ रँक, सुरेश बोरकर ९१२ रँक या उमदेवारांनी बाजी मारली आहे. यात भाग्यश्री नैकाले आणि सुरेश बोरकर मागील वर्षीही यशस्वी झाले होते. सध्या ते प्रशासकीय सेवेत असून त्यांनी पुन्हा एकदा श्रेणीसुधारसाठी यूपीएससी दिली होती. याशिवाय राजश्री देशमुख या पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. मागील वर्षी प्रशिक्षण केंद्रातील बारा उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते..निकाल घटलायूपीएससीच्या निकालात यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्यावर्षी प्रशिक्षण केंद्रातून बारा उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, यंदा केवळ नऊ जणांना यश मिळविता आले. यंदा काठीण्य पातळी वाढल्याने निकाल घटल्याचे केंद्राच्या संचालकांनी सांगितले..Premium|Study Room: दयानंद विज्ञानमध्ये ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.यूपीएससीमध्ये प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढत आहे. यावर्षी ११७ विद्यार्थ्यांनी मुलाखत पूर्वतयारी कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. त्यातील ९० च्या वर उत्तीर्ण झाले आहेत. यापुढे उमेदवारांची रँक शंभरच्या आत कशी राहील, या आव्हानावर काम केले जाणार आहे.-डॉ. प्रमोद लाखे, मुख्य संयोजक, महाराष्ट्र मुलाखत पूर्वतयारी कार्यक्रम.