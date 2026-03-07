नागपूर

UPSC Result 2025: यूपीएससीत नागपूरच्या विद्यार्थ्यांची झेप; प्रशिक्षण केंद्रातील नऊ उमेदवारांची निवड

Nagpur Students: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ च्या अंतिम निकालात नागपूर प्रशिक्षण केंद्रातील ९ विद्यार्थ्यांची केंद्रीय सेवांसाठी निवड. ऋतुजा गायकवाड (१०६ रँक)सह अनेक उमेदवारांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत यश मिळवले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षा-२०२५ चा अंतिम निकाल जाहीर झाला. या निकालात नागपूर केंद्रात प्रशिक्षण घेतलेल्या नऊ विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत केंद्रीय सेवांमध्ये स्थान मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, या यशस्वी उमेदवारांपैकी काहींनी पुन्हा परीक्षा देत श्रेणी सुधारण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

