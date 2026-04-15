Nagpur News: पाणी समजून टरपेंटाईन पिलं, दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; नागपूरमधील घटना

नागपूरः नागपूरच्या वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पाणी समजून टरपेंटाईन पिल्याने दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. ही घटना बिडगाव येथे घडली आहे. अद्विक शाम भदाडे असं मृत चिमुकल्याचं नाव आहे..भितींना रंगकाम करताना टपरेंटाईनचा वापर होतो. नागपूरच्या बिडगाव येथील भदाडे यांनी काही दिवसांपूर्वी घराचे रंगकाम पूर्ण केले होते. त्यासाठी त्यांनी विकत आणलेले टरपेंटाईन शिल्लक राहिले होते. त्यांनी ती बाटली स्टोअर रुममध्ये ठेवेली होती..घरातील सदस्य इतर कामामध्ये व्यस्त असताना अद्विक हा खेळत-खेळत बाटलीजवळ गेला आणि त्याने टरपेंटाईन प्राशन केलं. त्यानंतर त्याची प्रकृती खालावली. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेलं, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..काय आहे टरपेंटाईन?याचा वापर प्रामुख्याने ऑईल पेंट पातळ करण्यासाठी आणि रंगकामाचे ब्रश साफ करण्यासाठी केला जातो.जुन्या काळात कंबर दुखी, सांधेदुखी किंवा छातीतील कफ कमी करण्यासाठी याचा बाह्य उपचार म्हणून वापर केला जात असे. काही मलम मध्ये याचा समावेश असतो.फर्निचरवरील डाग किंवा यंत्रांवरील ग्रीस काढण्यासाठी याचा 'क्लीनिंग एजंट' म्हणून वापर होतो.अत्तर आणि कॉस्मेटिक्समध्ये सुगंधासाठी याचा वापर केला जातो.पाइनच्या झाडाला खाचा पाडल्यावर जो चिकट पदार्थ बाहेर पडतो, त्यावर प्रक्रिया करून हे तेल मिळवले जाते. हे तेल पारदर्शक असते आणि याला एक उग्र पण विशिष्ट सुवास असतो.लहान मुलांपासून हे टरपेंटाईन दूर ठेवावं.