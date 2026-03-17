Nagpur News: विद्युत पोलवरून पडून कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू; देवलापारच्या वाघोली परिसरातील घटना, गावात शोककळा

देवलापार : वाघोली (पिपरिया) येथे विद्युत दुरुस्तीचे काम करत असताना पोलवरून खाली पडल्याने कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी घडली. सेवकराम कोटीराम मलघाम (वय ३२, रा. डोंगरताल) असे मृत कामगाराचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून गावात शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवकराम मलघाम हे गेल्या दोन वर्षांपासून एबी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीच्या ठेकेदारामार्फत महावितरणमध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत होते. सोमवारी (ता. १६) सकाळी वाघोली (पिपरिया) येथे महावितरणच्या विद्युत पोलवर चढून दुरुस्तीचे काम करत असताना त्यांचा तोल जाऊन ते खाली कोसळले..या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. सहकाऱ्यांनी व स्थानिकांनी त्यांना तातडीने देवलापार ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेनंतर कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आवश्यक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती, असा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच कंत्राटदाराने मृतकाच्या कुटुंबाला २५ हजार रुपयांची मदत दिली. तसेच कामगाराचा १८ लाख रुपयांचा विमा काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्हमहावितरणच्या नियमांनुसार विद्युत खांबावर प्रशिक्षित लाईनमननेच दुरुस्तीचे काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात मदतनीस व कंत्राटी कामगारांकडून ही कामे करून घेतली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे..अशा कामांसाठी पुरेशी सुरक्षा साधने किंवा अधिकृत वर्कऑर्डर दिली जात नसल्याचीही चर्चा आहे. तुटपुंज्या मानधनावर जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.