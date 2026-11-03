नागपूर

Vande Bharat Sleeper: मुंबई-नागपूर वंदे भारत स्लीपर कधी धावणार? मुंबई-बंगळुरूला मिळाली हिरवा झेंडा ;उपराजधानीची उपेक्षाच

Vande Bharat Sleeper, Mumbai Nagpur Train, Central Railway : मुंबई-बंगळुरूनंतर आता मुंबई-नागपूर मार्गावरही वंदे भारत स्लीपर सुरू करण्याची मागणी होत आहे. प्रवाशांची वाढती गर्दी, आरक्षणातील अडचणी आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी स्लीपर गाडीची गरज प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे.
Passengers seek a Vande Bharat Sleeper service on the busy Mumbai-Nagpur railway route.

Passengers seek a Vande Bharat Sleeper service on the busy Mumbai-Nagpur railway route.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अखिलेश गणवीर

नागपूर : भारतीय रेल्वेत अत्याधुनिक सुविधायुक्त वंदे भारत स्लीपर गाडी दाखल झाली आहे. मुंबई-बंगळुरूला हिरवी झेंडी मिळाली असून रविवारी उद्‍घाटनानंतर ती नियमितही झाली आहे. मात्र, राज्याच्या राजधानी ते उपराजधानी अशा मध्य रेल्वेच्या वर्दळीच्या मार्गावर वंदे भारत स्लीपरची केवळ प्रतीक्षाच आहे.

गाडी क्रमांक २७५७५/२७५७६ हावडा-कामाख्या-हावडा स्लीपर वंदे भारत एक्स्प्रेसनंतर मुंबई-बंगळुरू-मुंबई (२७६५१/२७६५२) ही देशातील दुसरी स्लीपर वंदे भारत रेल्वे ठरली आहे. मुंबई ते नागपूर प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे रोज धावणाऱ्या विदर्भ एक्स्प्रेस, दुरांतो आणि सेवाग्राम या गाड्या दोन्ही ठिकाणाहून नेहमीच हाऊसफूल धावतात.

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