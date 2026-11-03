Vande Bharat Sleeper: मुंबई-नागपूर वंदे भारत स्लीपर कधी धावणार? मुंबई-बंगळुरूला मिळाली हिरवा झेंडा ;उपराजधानीची उपेक्षाच

अखिलेश गणवीरनागपूर : भारतीय रेल्वेत अत्याधुनिक सुविधायुक्त वंदे भारत स्लीपर गाडी दाखल झाली आहे. मुंबई-बंगळुरूला हिरवी झेंडी मिळाली असून रविवारी उद्घाटनानंतर ती नियमितही झाली आहे. मात्र, राज्याच्या राजधानी ते उपराजधानी अशा मध्य रेल्वेच्या वर्दळीच्या मार्गावर वंदे भारत स्लीपरची केवळ प्रतीक्षाच आहे. गाडी क्रमांक २७५७५/२७५७६ हावडा-कामाख्या-हावडा स्लीपर वंदे भारत एक्स्प्रेसनंतर मुंबई-बंगळुरू-मुंबई (२७६५१/२७६५२) ही देशातील दुसरी स्लीपर वंदे भारत रेल्वे ठरली आहे. मुंबई ते नागपूर प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे रोज धावणाऱ्या विदर्भ एक्स्प्रेस, दुरांतो आणि सेवाग्राम या गाड्या दोन्ही ठिकाणाहून नेहमीच हाऊसफूल धावतात. .तसेच गीतांजली, शालीमार-एलटीटी, हावडा मेल गाड्यांमध्येही गर्दी असते. वेटिंगमुळे बर्थ मिळणे अवघड असल्याने पंचाईत होते. या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर सारखी प्रिमियम गाडी मिळाल्यास नियमित गाड्यांवरील ताण कमी होऊ शकतो.लांब अंतरासाठी प्रवासी स्लीपर गाड्यांना पसंती देतात. नागपूर (अजनी)-पूणे वंदे भारत ही चेअरकार आहे. त्यात झोपून प्रवास करण्याची सुविधा नाही. मात्र, नागपूर-पुणे-नागपूर रेल्वेगाड्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने या गाडीतही गर्दी असते..प्रवासी व संघटनांची स्लीपरला मागणीमुंबई-नागपूर या अत्यंत वर्दळीच्या व लांब पल्ल्याच्या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर मिळायला हवी, अशी मागणी प्रवासी व प्रवासी संघटनांची आहे. मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाकडून तसा प्रस्तावसुद्धा पाठविल्याची माहिती आहे. याबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर मिळाल्यास प्रवाशांना सुविधा होईल, असा आशावाद रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला..गाडीची वैशिष्ट्येभारतीय रेल्वेच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘कनेक्टेड इंडिया’ उपक्रमांतर्गत अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर गाडीची निर्मिती. ताशी १८० किलोमीटर वेगाने धावते, आरामदायक स्लीपिंग बर्थ, फोन-चार्जिंग सॉकेट्स, स्वयंचलित दरवाजे, साहित्य ठेवण्याची सोय, दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा, सीसीटीव्ही, कवच सुरक्षा प्रणाली, अग्निरोधक यंत्रणा, आपत्कालीन संवाद व्यवस्था.मुंबई-नागपूर व नागपूर-मुंबई हा रेल्वेचा सर्वात व्यस्त मार्ग आहे. रोज धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी असते. प्रवाशांना तिकिटांचे आरक्षण मिळणे अवघड होते. या मार्गावर आणखी गाड्या चालविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रेल्वेत नव्याने दाखल झालेली वंदे भारत स्लिपर गाडी या मार्गावर द्यावी.- बसंत कुमार शुक्ला, सचिव,भारतीय यात्री केंद्रमुंबई-नागपूर व नागपूर-मुंबई हा रेल्वेचा सर्वात व्यस्त मार्ग आहे. रोज धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी असते. प्रवाशांना तिकिटांचे आरक्षण मिळणे अवघड होते. या मार्गावर आणखी गाड्या चालविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रेल्वेत नव्याने दाखल झालेली वंदे भारत स्लिपर गाडी या मार्गावर द्यावी.- बसंत कुमार शुक्ला, सचिव,भारतीय यात्री केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.