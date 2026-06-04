Veer Savarkar : सावरकरांनी दिलेला दुधाचा पेला आजही स्मरणात; 90 वर्षांच्या उषाताईंनी जागवली स्वातंत्र्यवीरांच्या भेटीची 'ती' दुर्मिळ आठवण

नागपूर : अगदी बालपणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसोबत प्रत्यक्ष भेटीचा योग आला. त्यांना देण्यात आलेला मसाला दुधाचा पेला त्यांनी (rare memories of Veer Savarkar in Nagpur) माझ्यासमोर धरला आणि तो प्रसाद ग्रहण करून मी धन्य झाले, अशी आठवण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना प्रत्यक्ष भेटलेल्या उषा चाटी यांनी जागवली..दक्षिणामूर्ती मंदिरामध्ये महामहोपाध्याय बाळशास्त्री हरदास यांच्या पुढाकारातून हिंदू महासभेतर्फे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. सत्काराचा कार्यक्रम खूप देखणा झाला. त्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांसह स्वातंत्र्यवीर सावरकर वाड्यात आले. यावेळी झालेल्या भेटीतील प्रत्येक क्षण आजही उषा चाटी यांच्या स्मरणात जिवंत आहे..उषा चाटी यांचे वडील बिंदुमाधव पुराणिक हे कट्टर सावरकर भक्त आणि हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते होते. हिंदू महासभेच्या सभेची सुरुवात त्यांनी पहाडी आवाजात गायलेल्या पोवाड्याने होत असे. प्रखर राष्ट्रनिष्ठा, अस्पृश्यता निवारणासारखे सामाजिक कार्य हे सारे सावरकरांचे विशेष पुराणिक यांनीही जिवापाड जपले आणि आयुष्यभर ते त्या मार्गावर चालत राहिल्याचे उषा चाटी यांनी सांगितले. आता त्या नव्वदीच्या घरात आहेत..MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!.सावरकर जेव्हा-जेव्हा नागपूर येथे आले, त्या-त्यावेळी उषा चाटी प्रत्येकवेळी वडिलांसोबत सावरकरांना भेटल्या आहेत. एवढेच नव्हे ते रेल्वेने नागपूरमार्गे प्रवास करीत असताना नागपूर रेल्वे स्थानकावर सावरकरांना भेटायला उषाताईही वडिलांबरोबर जात असत. त्यांच्यासोबतच्या भेटीचे ते क्षण स्मरणकुपीत कायमचे बंदिस्त करून ठेवल्याचे त्या अभिमानाने सांगतात. प्र. के. अत्रे, पु. भा. भावे या दोघांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रात सावरकर भेटीचे श्रेय उषा चाटी यांचे वडील बिंदुमाधव पुराणिक यांना दिल्याचे उषा चाटी म्हणाल्या..Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2026 : संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर; 7 जुलैला होणार पंढरपूरकडे प्रस्थान, यंदा वारीत काय असणार विशेष?.सावरकर भवनात शेवटची भेट२० वर्षांची असताना मी, माझी आई आणि बहिण आम्ही मुंबईला होतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जन्मदिवस असल्याने त्यांना भेटायला दादरला सावरकर भवनात गेलो होतो. प्रचंड गर्दी होती. तरीही स्वातंत्र्यवीर सावरकर सगळ्यांना भेटले. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्नी माई सावरकरही होत्या. माझ्या आईने ओळख सांगितली. त्यांनी आमची विचारपूस केली. ती तात्यारावांशी झालेली शेवटची भेट असल्याची आठवण उषा चाटी यांनी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.