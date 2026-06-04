नागपूर

Veer Savarkar : सावरकरांनी दिलेला दुधाचा पेला आजही स्मरणात; 90 वर्षांच्या उषाताईंनी जागवली स्वातंत्र्यवीरांच्या भेटीची 'ती' दुर्मिळ आठवण

Usha Chati memories of Veer Savarkar : नागपूरच्या उषा चाटी यांनी बालपणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना प्रत्यक्ष भेटल्याची आठवण सांगितली.
Usha Chati memories of Veer Savarkar

Usha Chati memories of Veer Savarkar

esakal

स्वाती हुद्दार
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नागपूर : अगदी बालपणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसोबत प्रत्यक्ष भेटीचा योग आला. त्यांना देण्यात आलेला मसाला दुधाचा पेला त्यांनी (rare memories of Veer Savarkar in Nagpur) माझ्यासमोर धरला आणि तो प्रसाद ग्रहण करून मी धन्य झाले, अशी आठवण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना प्रत्यक्ष भेटलेल्या उषा चाटी यांनी जागवली.

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