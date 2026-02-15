नागपूर

Nagpur Accident: वेलतूर अपघात: दुचाकी आणि चारचाकी भिडल्या, व्यवसायिक जागीच ठार!

Road accident: वेलतूर-आंभोरा मार्गावर दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या भीषण अपघातात ४० वर्षीय क्रिशना धकाते याचा जागीच मृत्यू झाला. महाशिवरात्री यात्रेच्या उत्साही वातावरणात अनियंत्रित वाहतुकीमुळे शोककळा पसरली असून पोलीस तपास करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
वेलतूर : वेलतूर -आंभोरा मार्गावर दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून यात्रेच्या उत्साही वातावरणाला दुःखाची झालर लागली आहे. प्रसिद्ध तिर्थक्षेत्र आंभोरा येथे महाशिवरात्री निमित्त भव्य यात्रा भरते.

