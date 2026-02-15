Nagpur Accident: वेलतूर अपघात: दुचाकी आणि चारचाकी भिडल्या, व्यवसायिक जागीच ठार!

वेलतूर : वेलतूर -आंभोरा मार्गावर दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून यात्रेच्या उत्साही वातावरणाला दुःखाची झालर लागली आहे. प्रसिद्ध तिर्थक्षेत्र आंभोरा येथे महाशिवरात्री निमित्त भव्य यात्रा भरते..लाखो भाविक त्यानिमित्ताने येतात. काही व्यावसायिक आपल्या व्यवसायासह सहभागी होतात. वेलतूर येथील भेल व्यावसायिक क्रिशना धकाते वय वर्षे ४० यानिमित्ताने व्यावसायिक साहित्य यात्रा स्थळी पोहोचवून परत येत असतांना, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज न आल्यामुळे वाहनावरील ताबा सुटला आणि सदर अपघात घडला..डोक्याला जबर मारहाण झाल्याने क्रिशनांचा जागीच मृत्यू झाला. वेलतूर पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असुन, पुढील तपास सुरू आहे. उत्तरीय तपासणीसाठी मृत्यूदेह कुस्तीच्या शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे..Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर.मृतकाचे मागे पत्नी, दोन लहान मुले व म्हातारे आई वडिलांसह भाऊ आहे. अनियंत्रित वाहतुकीमुळे सदर अपघात झाल्याचे चित्र आहे. तर या अपघाताने यात्रा परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.