Nagpur News: पीक विम्यासाठी प्रीमियम भारी, भरपाईबाबत ‘नो क्लेम’; खरीप तोंडावर ; ४.२१ लाख शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाईची प्रतीक्षा

नागपूर: पिकांना संरक्षण मिळावे यासाठी गतवर्षी मोठा प्रीमियम भरून शेतकऱ्यांनी तब्बल ४ लाख २१ हजार शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरविला. एक हंगाम संपून दुसरा हंगाम तोंडावर आला मात्र अद्याप भरपाईबाबत एकही क्लेम मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांत चिंतेचे वातावरण आहे..गत वर्षात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत अनेक वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली. विशेषतः सप्टेंबर महिन्यात अवकाळी मुसळधार पावसामुळे आणि निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे पूर्व विदर्भात ३ लाख ४४ हजार ६२९ हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते..सोयाबीन, कापूस आणि तुरीसारख्या प्रमुख पिकांना याचा मोठा फटका बसला होता.या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल, अंतिम अहवाल तसेच पीक कापणी प्रयोगाची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. मात्र अनेक महिने उलटले तरी अद्याप विम्याची भरपाई मिळाली नाही. ती किती असणार, किती मिळणार हे स्पष्ट नसल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे..भरपाईसाठी ५०ः ५० चा फॉर्म्यूलाझालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी कंपन्यांकडून ५०ः ५० या सूत्राप्रमाणे भरपाई देणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यात ५० टक्के पीक कापणी प्रयोग तर ५० टक्के सॅटेलाईट आणि आयडियोटाईप व इतर तांत्रिक निकषाप्रमाणे देणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र ती भरपाई किती असणार हे स्पष्ट करण्यात आले नाही..३.१५ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमापूर्व विदर्भात १ लाख ६१ हजार ९५५ कर्जदार शेतकरी आणि २ लाख ५९ हजार ९४८ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा असा ४ लाख २१ हजार ९०३ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. यात सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून सुमारे ३ लाख १५ हजार १८.२२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी विमा संरक्षण घेतले होते.