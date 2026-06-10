Nagpur: ‘वहन आकार’चा झटका; वीज बिल दुप्पट;वीज निर्मिती विदर्भात, वहन होते पश्चिम महाराष्ट्रात; भुर्दंड आम्हाला का?

नागपूर: विजेचे बिल भरमसाठ वाढल्याने सामान्य नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत. बिलात वीज वहन आकार प्रतियुनिट १ रुपया १६ पैसे आकारले जात आहे. नागपूरसह विदर्भात ७१ टक्के वीज निर्मिती होते. येथून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात वीज वाहून नेली जाते. त्यामुळे वहन आकार आम्ही का भरायचा, असा संतप्त सवाल विदर्भवादी, अर्थतज्ज्ञ व अभ्यासकांनी केला आहे..वीज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेण्यासाठी वहन आकार आकारतात. दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने मुंबईत पेट्रोल, डिझेलचे उत्पादन होत असल्याने अर्थसंकल्पात मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यात इंधनावरील कर कमी करून तेथील नागरिकांना दिलासा दिला होता.मात्र, विदर्भात ७१ टक्के वीज निर्मिती होते. येथून वीज संपूर्ण महाराष्ट्राला पुरविली जाते. त्यासाठी विदर्भातील वीज मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात वाहून नेली जाते. मग बिलात वहनाचा कर आम्ही का भरायचा, असा संतप्त सवाल विदर्भवाद्यांचा आहे..Buldhana: खरीपाच्या उंबरठ्यावर बळीराजा समोर संकटांचा डोंगर;पावसाची अनिश्चितताः महागाईचा फटका आणि वाढत्या खर्चाने शेतकरी हवालदिल.ग्राहकांना नाहक भुर्दंडज्यांचा जेवढा जास्त युनिटचा वापर तेवढा वहन कर महावितरणकडून बिलात आकारला जात आहे. प्रतियुनिट १ रुपया १६ पैसे असा वहन आकार आहे. ज्यांना एकवीसशे रुपयांचे बिल आले त्यांना तीनशे रुपयांचा वहन लावण्यात आला. असे प्रत्येक युनिटनुसार बिलात वहन आकार लावला जात असल्याने बिलाचे आकडे मोठ्या प्रमाणात फुगले आहे..वाढीव बिलावर सुरक्षा ठेव वसुलीउन्हाळ्यात विजेचा वापर जास्त होत असल्याने ग्राहकांना भरमसाठ बिल येत आहे. त्यात वहन आकाराचा भर आहे. महावितरण या उन्हाळ्यातील बिलाचा फायदा घेऊन याच काळातील सरासरी बिलानुसार सिक्युरिटी डिपॉझिट सुद्धा वसूल करते. या वाढीव बिलामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये रोष आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: सत्तारांचे पंख छाटण्यासाठी भाजपचा पहिला वार!;अब्दुल समीर सत्तार यांचा उमेदवारी अर्ज बाद, स्वप्न भंगले; शिवसेनेच्या आमदार जाधव, अण्णासाहेब माने यांनाही धक्का ."येथील वीज पश्चिम महाराष्ट्रात जाते. मात्र, वहन आकार विदर्भातील जनतेकडूनही घेतला जातो. वीज निर्मितीचे प्रदूषणही आम्ही सहन करायचे. वहन आकारही भरायचा. हा प्रकार चुकीचा असून विदर्भातील जनतेवर अन्याय स्पष्ट आहे."- मुकेश मासूरकर, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती, युवा आघाडीचे अध्यक्ष"राज्यात ७ हजार २०० मेगावॅट वीज निर्मिती होते. त्यापैकी केवळ २ हजार २०० मेगावॅट विदर्भाला मिळते. उर्वरित ५ हजार मेगावॅट वीज पश्चिम महाराष्ट्रात पाठविली जाते. त्याचा वहन आकार वीज बिलात विदर्भातील नागरिक भरतात. उद्योगातील वीज चोरीचे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त आहे. मात्र, वीज हानीच्या गोंडस नावाखाली वहन आकार लादला जात आहे. हा विदर्भातील जनतेवर अन्यायपूर्ण बोझा आहे."- गुलाबराव धांडे,विदर्भवादी व वीज प्रश्नाचे अभ्यासक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.