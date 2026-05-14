Nagpur News: विदर्भ एक्स्प्रेस रद्दचा नोकरदारांना फटका; पर्यायी रेल्वे नसल्याने गैरसोय; २३ मे पर्यंतची प्रतीक्षा

नागपूर: गोंदिया रेल्वे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ४ च्या नूतनीकरणाच्या कामाचा मोठा फटका प्रवाशांना, विशेषतः नोकरदार वर्गाला बसला आहे. या कालावधीत पर्यायी गाड्या नसल्याने अपडाऊन करणाऱ्यांची गैरसोय वाढली आहे. मुंबई-गोंदिया-मुंबई विदर्भ एक्स्प्रेस (१२१०५/०६) ३ ते २३ मे या कालावधीत नागपूरच्या अजनी स्थानकापर्यंतच धावत आहे..दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर मंडळाने गोंदिया स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ४ वर सध्या जुने बांधकाम पाडण्याचे आणि नवीन फलाट तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. फलाटाच्या कामामुळे चक्क विदर्भ एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली. ही गाडी केवळ एक रेल्वे नसून दररोज नागपूर ते गोंदिया आणि गोंदिया ते नागपूर दरम्यान अपडाऊन करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांसाठी एकमेव विश्वासार्ह साधन आहे. कर्मचारी रेल्वेची मासिक पास (एमएसटी) काढून प्रवास करतात. गोंदिया मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांची सख्या मोठ्या प्रमाणात आहे..मात्र, निश्चित वेळेत आणि नियोजित स्थानकावर थांबणाऱ्या गाड्या फार कमी आहेत. हावडा मार्गावरून धावणाऱ्या गाड्या विलंबाने धावत असल्याने त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहेत. विदर्भ एक्स्प्रेस निश्चित वेळेत आणि या मार्गावरील सर्वच स्थानकावर थांबत असल्याने सोयीची आहे. मात्र, आता ही गाडी बंद झाल्याने नोकरदार वर्गाला कार्यालयात आणि घरी पोहोचण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी नोकरदार वर्गाच्या आहेत..वेळेचे गणित कोलमडलेविदर्भ एक्स्प्रेस ही गाडी तिरोडा, तुमसर रोड, भंडारा रोड आणि कामठी अशा महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबते. सकाळी कामावर जाणारा आणि संध्याकाळी घराकडे परतणारा मोठा नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक, विद्यार्थी व सामान्य प्रवासी या गाडीवर अवलंबून असतो. इतर लांब पल्ल्याच्या गाड्या या स्थानकांवर थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे..एसटीचा घ्यावा लागतोय आधारया वेळेत आणि स्थानकावर थांबणाऱ्या पर्यायी रेल्वेची व्यवस्था नसल्याने प्रवाशांना एसटी बसेसचा आधार घ्यावा लागत आहे. एकीकडे रखरखते ऊन आणि दुसरीकडे एसटीचा वेळखाऊ प्रवास यामुळे नोकरदार वर्गाची पंचाईत झाली आहे. नियमित प्रवास करणारे उमेश ठाकरे, दीपक बनसोड, मनोज रामटेके, विनोद कटरे, अविनाश शेंडे, राजू उके, सुभाष सोनुले आदी प्रवासी व नोकरदार वर्गांनी गाडी रद्द केल्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही गाडी पुन्हा सुरू होण्यासाठी २३ मे रोजीची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.