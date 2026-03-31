Nagpur News: विदर्भाच्या ‘कॅलिफोर्निया’त उष्णतेचा तडाखा; आंबिया बहराला गळती : संत्री-मोसंबी उत्पादन घटण्याची शक्यता

अंबाडा: यंदा मार्च महिन्याच्या अखेरीसच तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्याने नरखेड तालुक्यातील संत्री व मोसंबी बागांना मोठा फटका बसत आहे. हजारो रुपयांचा खर्च करून फुलवलेल्या आंबिया बहरातील फळे झाडांवरून मोठ्या प्रमाणात गळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. डोळ्यांदेखत फळे जमिनीवर पडत असल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..नरखेड तालुक्यातील अंबाडा, सायवाडा, खारगड, दावसा या परिसरात संत्री व मोसंबी फळबागांचे मोठे क्षेत्र आहे. मात्र वाढत्या उष्णतेमुळे बागांची अवस्था बिकट झाली आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात झाडांवर दिसणारी फळे आता मोठ्या प्रमाणात गळून पडत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. तज्ज्ञांच्या मते संत्री व मोसंबी पिकांसाठी साधारण ३५ अंश सेल्सिअस तापमान योग्य असते. मात्र यंदा तापमानाने लवकरच ४० अंशांचा टप्पा ओलांडल्याने आंबिया बहरातील फळांना उष्णतेचा मोठा धक्का बसला आहे..फळगळतीचे पंचनामे करण्याची मागणीकाटोल-नरखेड तालुका विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखला जातो. या भागातील हजारो शेतकरी संत्रा व मोसंबी उत्पादनावर अवलंबून आहेत. परंतु यंदा वाढत्या तापमानामुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढल्याने उत्पादनात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने अतिउष्णतेमुळे झालेल्या फळगळतीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गृहजिल्ह्याकडे लक्ष देऊन संत्रा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.."आमच्या बागा पारंपरिक आहेत. दरवर्षीपेक्षा यंदा तापमान खूपच जास्त असल्याने झाडांवर फळेच दिसत नाहीत. उत्पादन अर्ध्यापेक्षाही कमी होणार आहे. शासनाने पंचनामे करून आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी."- विनोद ढोले, मोसंबी उत्पादक शेतकरी, अंबाडा"संत्रा बागांचे पारंपरिक पद्धतीने रात्रीच्या वेळी ओलीत करावे. १०० लिटर पाण्यात १.५ ग्रॅम जिब्रेलिक अॅसिड व एक किलो युरिया मिसळून फवारणी करावी. एप्रिल महिन्यात फ्रूट लेट ब्लाइटपासून बचावासाठी कॉपर हायड्रॉक्साइड २०० ग्रॅम व स्ट्रेप्टमीसिन १८ ग्रॅम फवारणी करणे आवश्यक आहे."- सोमचंद तट्टे, कृषी दुकानदार, अंबाडा."उष्णतेमुळे होणारी काही प्रमाणातील फळगळ नैसर्गिक असते. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी कृषी विभाग सज्ज आहे. गरज भासल्यास शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा. आम्ही थेट शेतावर जाऊन बांधावर मार्गदर्शन करू."- कार्तिक कोळी, तालुका कृषी अधिकारी, नरखेड.