Nagpur: विदर्भात मान्सून कधी दाखल होणार? मृग नक्षत्र कोरडे, आर्द्राकडून अपेक्षा; पेरण्या खोळंबल्यानं बळीराजा चिंतेत

नागपूर: विदर्भात एरव्ही मॉन्सून १५ जूनच्या आसपास येतो. यंदा मात्र एल-निनोच्या प्रभावामुळे मॉन्सूनला चांगलाच उशीर होत आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, यंदा २५ जूननंतरच मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे खरे ठरल्यास तब्बल पंधरा वर्षांनंतर प्रथमच मॉन्सूनचे उशिरा आगमन होणार आहे..यावर्षी ४ जूनलाच मॉन्सूनने तळकोकण गाठला होता. त्यानंतर गोवा, तेलंगणा व महाराष्ट्राच्या काही भागांतही मॉन्सूनने हजेरी लावली. परंतु, त्यानंतर पुढील वाटचालीसाठी अनुकूल वातावरण न मिळाल्याने मॉन्सून अचानक कमजोर पडला. एल-निनोचा प्रभाव यासाठी मुख्यत्वे कारणीभूत ठरला. केरळ व तळकोकणामध्ये दाखल झाल्यानंतर साधारणपणे दहा ते बारा दिवसांत विदर्भात मॉन्सूनचे आगमन अपेक्षित होते. दुर्दैवाने तसे घडले नाही..एकतर्फी निकाल की धक्कादायक उलथापालथ? काँग्रेसच्या तटस्थ भूमिकेचा फायदा कुणाला? अमरावती विधानपरिषदेचा आज फैसला.जवळपास तीन आठवडे लोटूनही अद्याप विदर्भात मॉन्सूनचे ढग दाखल झाले नाही. मॉन्सूनच नव्हे, मॉन्सूनपूर्व पाऊसही बरसला नाही. विदर्भात साधारणपणे मॉन्सूनपूर्व पावसानंतर मृग नक्षत्रामध्येच पेरण्यांना सुरुवात होते. मात्र, यंदा पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे एकूणच गणित बिघडले आहे. पेरण्या दिवसेंदिवस लांबत आहेत. अनेकांनी घाईघाईतच मृगामध्येच पेरण्या उरकवून टाकल्या. त्यांच्यावर आता दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. परिणामतः बळीराजा कमालीचा चिंतेत आहे..प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉन्सूनच्या पुढील प्रगतीसाठी सध्या अनुकूल वातावरण आहे. विनाअडथळा अशीच प्रगती पुढेही कायम राहिल्यास, येत्या २५ जूननंतर कोणत्याही क्षणी मॉन्सून विदर्भात धडक देऊ शकतो. त्यापरिस्थितीत तब्बल दीड दशकानंतर मॉन्सूनचे उशिरा आगमन होणार आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये २६ जूनला मॉन्सूनचे विदर्भात आगमन झाले होते, हे उल्लेखनीय. त्याअगोदर विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मॉन्सूनपूर्व सरींचीही शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात मधल्या काळात मोठा खंडही पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे पिकांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय पाऊस कमी झाल्यास पुढील वर्षी भूजल पातळीदेखील खोलवर जाऊन पिण्याच्या पाण्याचे भीषण संकट उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे..Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गात पावसाचं दणक्यात पुनरागमन! घाटमाथ्यावरही धुवाधार; पुढील तीन ते चार दिवसांत चांगल्या पावसाचा अंदाज.मृग नक्षत्र कोरडे, आर्द्राकडून अपेक्षामॉन्सूनसोबतच मॉन्सूनपूर्व पाऊसही रुसल्याने पावसाचे पहिले मृग नक्षत्र कोरडे गेले आहे. मध्यंतरी नागपूरसह दोन-चार जिल्ह्यांमध्येच थोडाफार पाऊस पडला. सोमवारपासून आर्द्रा नक्षत्र सुरू होत असून शेतकऱ्यांना अधिक अपेक्षा राहणार आहे.आतापर्यंत केवळ २० टक्केच पाऊसप्रादेशिक हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विदर्भात १ ते २१ जूनपर्यंत ८० मिलिमीटर पाऊस बरसतो. मात्र, यावर्षी फक्त १९.७मिलिमीटर पाऊस पडला आहे, जो सरासरीच्या ८० टक्के कमी आहे. विदर्भात सर्वाधिक ३० मिलिमीटर पावसाची नोंद नागपूर जिल्ह्यात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.