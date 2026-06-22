नागपूर

Nagpur: विदर्भात मान्सून कधी दाखल होणार? मृग नक्षत्र कोरडे, आर्द्राकडून अपेक्षा; पेरण्या खोळंबल्यानं बळीराजा चिंतेत

Monsoon Arrival Delayed in Vidarbha: विदर्भात मान्सूनचे आगमन लांबल्याने शेतकरी चिंतेत असून पेरण्या खोळंबल्या आहेत. मृग नक्षत्र कोरडे गेल्यानंतर आता आर्द्रा नक्षत्राकडून पावसाच्या आगमनाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: विदर्भात एरव्ही मॉन्सून १५ जूनच्या आसपास येतो. यंदा मात्र एल-निनोच्या प्रभावामुळे मॉन्सूनला चांगलाच उशीर होत आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, यंदा २५ जूननंतरच मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे खरे ठरल्यास तब्बल पंधरा वर्षांनंतर प्रथमच मॉन्सूनचे उशिरा आगमन होणार आहे.

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