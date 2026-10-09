नागपूर

Nagpur Temperature: सूर्य ओकतोय आग, पारा चाळीशीच्या घरात;दहा जिल्ह्यांतील तापमान ३५ अंशांवर

Vidarbha October Heatwave, Nagpur Temperature, Amravati Records 38.5°C — विदर्भात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा वाढत असून नागपूरचे कमाल तापमान ३५.८ अंशांवर पोहोचले आहे.
Amravati records Vidarbha’s highest temperature at 38.5°C as October heat intensifies across the region.

Amravati records Vidarbha’s highest temperature at 38.5°C as October heat intensifies across the region.

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : विदर्भात ‘ऑक्टोबर हिट’चा तडाखा दिवसागणिक वाढत आहे. गुरुवारी कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ झाली. उपराजधानीचा पारा ३५.८ अंशांवर गेला, तर विदर्भात सर्वाधिक ३८.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद अमरावती येथे करण्यात आली.

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