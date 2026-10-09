Nagpur Temperature: सूर्य ओकतोय आग, पारा चाळीशीच्या घरात;दहा जिल्ह्यांतील तापमान ३५ अंशांवर

नागपूर : विदर्भात ‘ऑक्टोबर हिट’चा तडाखा दिवसागणिक वाढत आहे. गुरुवारी कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ झाली. उपराजधानीचा पारा ३५.८ अंशांवर गेला, तर विदर्भात सर्वाधिक ३८.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद अमरावती येथे करण्यात आली..सध्या कोरडे वातावरण असल्यामुळे आगामी काळात उन्हाचे चटके आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आली आहे. ऑक्टोबर महिना सुरू झाल्यापासून सूर्य चांगलाच तापू लागला आहे. गुरुवारीही नागपूरकरांना सौम्य लाटेचा अनुभव आला. उन्हामुळे नागपूरसह विविध जिल्ह्यांतील सरासरी कमाल तापमानात एक ते सहा अंशांपर्यंत वाढ झाली..विदर्भात अकोला (३७.६ अंश), यवतमाळ (३७.४ अंश), वर्धा (३६.२ अंश), चंद्रपूर (३६.४ अंश), बुलडाणा (३६.४ अंश) आणि ब्रह्मपुरी (३५.२ अंश) व वाशीम (३६.० अंश) या शहरांमधील तापमानही ३५ अंशांच्या वर पोहोचले आहे. गोंदियाचा अपवाद वगळता सर्वच जिल्ह्यातील कमाल तापमान ३५ अंशांपार पोहोचले आहे..ऐन हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये विदर्भ सध्या संपूर्ण राज्यात ‘हॉट डेस्टिनेशन’ ठरत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये प्रथमच ऑक्टोबर महिन्यात इतके प्रखर ऊन तापत आहे. ऊन व उकाड्यामुळे कुलर व पंखेही गरम हवा फेकत आहेत. सध्या परतीच्या पावसाचे कसलेही लक्षण नसल्यामुळे या आठवड्यात पारा चाळिशीपार जाण्याची दाट शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.