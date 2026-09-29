Vidarbha Rain: अठरा वर्षांत प्रथमच विदर्भात कमी पाऊस;अकरा जिल्ह्यांमध्ये केवळ ६८७ मिमी पावसाची नोंद, एल-निनोचा जबर फटका

नागपूर,: वैदर्भीयांसाठी यंदाचा पावसाळा भूतकाळात कधी नव्हे इतका भीषण व दुष्काळी ठरला आहे. तब्बल १८ वर्षांनंतर प्रथमच पावसाळ्यात कमी पावसाची नोंद करण्यात आली. ही भयावह स्थिती आता बळीराजासह सर्वसामान्यांचेही टेंशन वाढविणार आहे. एल-निनोचा हा परिणाम असल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..यंदा पावसाळ्यावर एल-निनोचा तीव्र प्रभाव असल्यामुळे वरुणराजा दगा देणार, अशी चिन्हे दिसत होती. हवामानतज्ज्ञांनीही पावसाळ्यापूर्वी तसा अंदाज वर्तविला होता. अपेक्षेप्रमाणे तसेच घडले. विदर्भात चार महिन्यांमध्ये फक्त ६८७ मिमी पाऊस झाला, जो सरासरी पावसाच्या (९३७ मिमी) २६ टक्के कमी आहे. गेल्या १८ वर्षांत प्रथमच अल्पवृष्टी झाली आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ६५४ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, १९०१ ते २०२६ या सव्वाशे वर्षांच्या कालावधीत सर्वांत कमी ५३४.५ मिमी पाऊस १९२० मध्ये झाला होता. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांची आकडेवारी बघितल्यास, केवळ गोंदिया येथेच यावर्षी सरासरीइतका म्हणजेच १२०६ मिमी पाऊस बरसला आहे. तर सर्वात कमी ४०७ मिमी पावसाची नोंद अकोला जिल्ह्यात झाली. सर्वाधिक चिंताजनक परिस्थिती अमरावती, अकोला, वाशीम, वर्धा, चंद्रपूर आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांत आहे. .मॉन्सूनचे जूनमध्ये उशिरा आगमनयावर्षी मॉन्सूनचे जूनमध्ये उशिरा आगमन झाल्यानंतर जुलैमध्ये धुवाधार पाऊस बरसला. परंतु त्यानंतर ऑगस्टपाठोपाठ सप्टेंबरनेही दगा दिल्याने व मधल्या काळात तीन आठवड्यांचा मोठा खंड पडल्याने पिकांनी मान टाकली आणि विदर्भात दुष्काळी स्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले.त्यामुळे साहजिकच बळीराजाचेही टेंशन वाढले आहे. कमी पावसाचा फटका खरिपासह आता रब्बी पिकांनाही बसणार आहे. यंदा पाऊस कमी पडल्याने नदी-नाले तर दुथडी भरून वाहिले नाहीच, शिवाय विहिरींतील पाण्याची पातळीही घसरली आहे.परिणामी येत्या उन्हाळ्यात वैदर्भीयांना भीषण जलसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे..यंदाच्या पावसाळ्यावर एल-निनोचे सावट असल्यामुळे विदर्भात कमी पाऊस पडेल, अशी सुरुवातीपासूनच चिन्हे दिसत होती. अपेक्षेप्रमाणे ते खरे झाले. यावर्षी बहुतांश वेळा कमी दाबाचा पट्टा बंगालच्या उपसागरातच तयार झाला होते. एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे अरबी समुद्रात अशी एकही सिस्टीम बनली नाही. कमी पावसाचे हेही एक प्रमुख कारण ठरले.- प्रा. सुरेश चोपणे, हवामानतज्ज्ञ.जिल्हा \tपडलेला पाऊस \tसरासरी पाऊस \tतूटअमरावती ४७२ मिमी \t८१५ मिमी \t उणे ४२ टक्केअकोला \t४०७ मिमी \t६८७ मिमी \tउणे ४१ टक्केनागपूर \t६२१ मिमी \t९३० मिमी \tउणे ३३ टक्केगोंदिया \t१२०६ मिमी \t१२०४ मिमी \tशून्य टक्केवर्धा \t५५२ मिमी \t८३३ मिमी \tउणे ३४ टक्केचंद्रपूर \t७१८ मिमी \t१०६८ मिमी \tउणे ३३ टक्केयवतमाळ ५९३ मिमी \t८०१ मिमी \tउणे २६ टक्केगडचिरोली १०८२ मिमी \t१२७९ मिमी \tउणे १५ टक्केभंडारा \t९११ मिमी \t१०७३ मिमी \tउणे १५ टक्केवाशीम \t४८८ मिमी \t७६७ मिमी \t उणे ३६ टक्केबुलडाणा ५११ मिमी \t६४१ मिमी \tउणे २० टक्के.अत्यल्प पावसाची वर्षेवर्ष\tएकूण पाऊस१९२०\t५३४.५ मिमी२००९\t६५४.२ मिमी१९०४ \t६५५.९ मिमी१९०२\t६६४.२ मिमी२००४\t६६९.२ मिमी१९१८\t६७६.३ मिमी१९७२ ६७९.० मिमी१९२३ ६८५.५ मिमी१९६५ \t६९६.२ मिमी१९५० \t७१९.५ मिमी२०१७ \t७३१.६ मिमी२०१४ \t७४४.२ मिमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.