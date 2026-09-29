नागपूर

Vidarbha Rain: अठरा वर्षांत प्रथमच विदर्भात कमी पाऊस;अकरा जिल्ह्यांमध्ये केवळ ६८७ मिमी पावसाची नोंद, एल-निनोचा जबर फटका

Rainfall 26 Percent Below Average in Vidarbha: एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे विदर्भात २६ टक्के अल्पवृष्टी; पिकांची मोठी हानी, नदी-नाले कोरडे पडल्याने आगामी उन्हाळ्यात भीषण जलसंकटाची भीती
Rainfall deficit across Vidarbha during the 2026 monsoon season

Rainfall deficit across Vidarbha during the 2026 monsoon season

esakal

नरेंद्र चोरे : सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर,: वैदर्भीयांसाठी यंदाचा पावसाळा भूतकाळात कधी नव्हे इतका भीषण व दुष्काळी ठरला आहे. तब्बल १८ वर्षांनंतर प्रथमच पावसाळ्यात कमी पावसाची नोंद करण्यात आली. ही भयावह स्थिती आता बळीराजासह सर्वसामान्यांचेही टेंशन वाढविणार आहे. एल-निनोचा हा परिणाम असल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

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