Vidarbha Unseasonal Rain Alert : सावधान! बंगालच्या उपसागरात हालचाली वाढल्या; विदर्भातील 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह कोसळणार पाऊस, हवामान विभागाचा मोठा इशारा

नागपूर : एकीकडे उन्हाचे तीव्र चटके बसत असतानाच आता अवकाळी पावसाचेही विदर्भावर संकट उभे ठाकले आहे. अवकाळीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होत असल्याने या आठवड्याअखेर वादळी पावसाचा तडाखा बसू (Vidarbha unseasonal rain forecast) शकतो, असा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आला आहे..हवामान विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात लवकरच कमी दाबाचा पट्टा तयार होत आहे. तो उत्तरेकडे सरकण्याची शक्यता आहे. त्याचा थोडाफार प्रभाव विदर्भ व मध्य भारतावर पडणार आहे. त्यामुळे शनिवारी (ता. १४) अथवा रविवारी नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजा व मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची दाट शक्यता आहे..या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानेही यलो अलर्ट जारी केला आहे. विदर्भात पाऊस व ढगाळ वातावरण दोन-तीन दिवस राहणार असल्याने साहजिकच नागरिकांनाही ऊन व उकाड्यापासून दिलासा मिळणार आहे. त्याचवेळी बळीराजासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे..अकोला पुन्हा राज्यात 'हॉट'दरम्यान, विदर्भात उन्हाचा तडाखा कायम असून, मंगळवारीही वैदर्भीयांना चटके जाणवले. अकोला येथे सोमवारप्रमाणेच मंगळवारी पारा चाळिशीपार राहिला. येथे नोंद झालेले ४०.७ अंश सेल्सिअस तापमान विदर्भासह संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक ठरले. तर नागपुरात ३७.८ अंशाची नोंद झाली. सध्या विदर्भात उष्णलाटेचा इशारा असल्यामुळे आणखी एक-दोन दिवस चटके बसणार आहेत..